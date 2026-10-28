Hà Nội: Lan tỏa tinh thần tương ái, tạo điểm tựa giảm nghèo bền vững từ cơ sở

Huy động nguồn lực, bám sát nhu cầu thực tiễn

Tại một đô thị lớn như Hà Nội, công tác giảm nghèo đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, kết nối nguồn lực và giám sát thực hiện chính sách an sinh.

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương (TP Hà Nội) trao phương tiện sản xuất và hỗ trợ sinh kế, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình - Ảnh: N.P.

Thực tế tại phường Việt Hưng cho thấy, để nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã yêu cầu các tổ dân phố rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ. Từ đó, địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” kết hợp hỗ trợ trực tiếp.

Các hình thức hỗ trợ được thiết kế đa dạng, từ xây dựng, sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, chăm lo học tập, y tế cho đến nhận đỡ đầu thường xuyên. Cách làm minh bạch, sát thực tế này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực mà còn khuyến khích các nhà hảo tâm đồng hành lâu dài.

Sự chủ động, thiết thực cũng được thể hiện rõ nét tại xã Sóc Sơn. Tính trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được hơn 1,265 tỷ đồng; trong đó hơn 912 triệu đồng đã được giải ngân hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Riêng trong Tháng cao điểm năm nay, Ban vận động Quỹ của xã quyết định trích 270 triệu đồng để xây mới 2 nhà, sửa chữa 1 nhà đại đoàn kết và trao 10 máy tính cho học sinh thuộc hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Mỗi ngôi nhà mới, mỗi chiếc máy tính được trao đi không chỉ là tài sản vật chất mà còn là điểm tựa an cư và cơ hội học tập quý giá cho tương lai.

Không chỉ tập trung vào hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương đã mở rộng toàn diện mạng lưới an sinh. Tại phường Phú Thượng, Lễ phát động Tháng cao điểm năm 2026 đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 116 triệu đồng.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm, phường đã trao 1.659 suất quà Tết trị giá gần 1,4 tỷ đồng và vận động hơn 400 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Đáng chú ý, song song với công tác an sinh, MTTQ phường Phú Thượng còn làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tổ chức đối thoại để giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết ngay từ khu dân cư.

Hỗ trợ trước mắt đi đôi với tạo điểm tựa lâu dài

Xác định giảm nghèo bền vững phải xuất phát từ việc trao "cần câu" thay vì chỉ cho "con cá", công tác chăm lo tại xã Đoài Phương được triển khai rất bài bản. Cùng với việc vận động hơn 608 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã chi 550 triệu đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 nhà đại đoàn kết.

Đặc biệt, dấu ấn nhân văn được thể hiện qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” với 23 trẻ mồ côi được hỗ trợ số tiền 144 triệu đồng; cùng với đó là hơn 235 triệu đồng đóng góp cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Thực tiễn từ các địa phương khẳng định, việc hỗ trợ kinh phí khẩn cấp phải đi đôi với các giải pháp dài hạn như cung cấp phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ giáo dục. Quá trình này đòi hỏi sự công khai, minh bạch tuyệt đối trong tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực nhằm củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã định hướng chiến lược, thành phố luôn song hành mục tiêu phát triển kinh tế với chăm lo đời sống nhân dân. Sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức là nguồn lực quý báu để người nghèo có cơ hội vươn lên.

Bên cạnh những trường hợp cần được hỗ trợ trước mắt, còn có những gia đình cần phương tiện sản xuất, cơ hội việc làm để ổn định cuộc sống lâu dài. Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và MTTQ cấp cơ sở kết nối nguồn hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đồng thời tạo điều kiện để các nhà tài trợ theo dõi sát sao hiệu quả đóng góp.

Tinh thần đoàn kết đó vừa được kết tinh mạnh mẽ tại Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2026 do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp tổ chức.

Ngay tại sự kiện, Quỹ “Vì người nghèo” Thủ đô đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ từ 160 tập thể, cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 77 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực nền tảng vô cùng quan trọng, giúp Thủ đô tiếp tục hành trình "không để ai bị bỏ lại phía sau", hiện thực hóa các mục tiêu an sinh xã hội trong giai đoạn phát triển mới.