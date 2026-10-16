Hà Nội lan tỏa thói quen dinh dưỡng lành mạnh

Với chủ đề “Đổi mới hôm nay - Dinh dưỡng tốt ngày mai”, Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2026 nhấn mạnh vai trò của việc đổi mới hệ thống lương thực, thực phẩm, gắn với thực hành chế độ ăn lành mạnh và tiêu dùng bền vững.

Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm góp phần nâng cao sức khỏe và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới 16/10, hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Thay đổi từ lựa chọn thực phẩm hàng ngày

Mỗi bữa ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, chế độ ăn thiếu cân đối, sử dụng nhiều muối, đường, chất béo không có lợi cùng thói quen ít vận động đang đặt ra thách thức trong phòng, chống thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm.

Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhà trường phổ biến kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm và tiêu dùng có trách nhiệm.

Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm đa dạng, an toàn, giàu dinh dưỡng; ưu tiên thực phẩm tươi, theo mùa, sẵn có tại địa phương.

Việc bảo đảm vệ sinh trong chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cùng với đó, người dân được khuyến khích tiếp cận thông tin dinh dưỡng từ nguồn chính thống, thận trọng trước quảng cáo phóng đại công dụng thực phẩm và các phương pháp ăn uống thiếu cơ sở khoa học.

Trang bị kiến thức đúng là điều kiện cần thiết để mỗi gia đình chủ động xây dựng bữa ăn phù hợp.

Chú trọng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em

Gia đình và nhà trường giữ vai trò quan trọng trong hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ. Bữa ăn cần đa dạng thực phẩm, cân đối các nhóm chất, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu cơ thể, đồng thời bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình chuẩn bị.

Dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời là nội dung được nhấn mạnh trong hoạt động truyền thông. Phụ nữ mang thai cần được chăm sóc, tư vấn dinh dưỡng phù hợp; việc nuôi con bằng sữa mẹ và cho trẻ ăn bổ sung cần được hướng dẫn theo từng giai đoạn phát triển.

Tại trường học, tổ chức bữa ăn an toàn, cân đối cần gắn với giáo dục kiến thức về thực phẩm và sức khỏe. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen ăn rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ăn, thức uống chứa nhiều đường, muối và chất béo không có lợi.

Bên cạnh trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi và người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt cũng cần được quan tâm, tư vấn phù hợp. Hoạt động này góp phần hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng và những vấn đề sức khỏe liên quan đến chế độ ăn.

Thông qua tuần lễ, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục vận động người dân kết hợp dinh dưỡng hợp lý với hoạt động thể lực hằng ngày. Những thay đổi từ bữa ăn gia đình, thói quen vận động đến ý thức chống lãng phí thực phẩm sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.