Hà Nội lan tỏa sâu rộng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Ngày 3-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6114/UBND-NC tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026).

Công văn nêu, thành phố Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 trên địa bàn thành phố có vai trò quan trọng để lan tỏa tới các địa phương trong cả nước về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân; UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 (trọng tâm trong đợt cao điểm từ ngày 15/10/2026 - 15/11/2026).

Báo cáo viên Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch năm 2026. Ảnh: PV

Cụ thể, thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị thành phố; UBND các xã, phường tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp.

Về nội dung, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về hình thức, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hoạt động: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng/trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; hội thảo; tọa đàm; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm… phù hợp với điều kiện tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố thực hiện công tác tuyên truyền trực quan với các hình thức phù hợp tại một số địa điểm, một số tuyến đường phố chính khu trung tâm thành phố; UBND xã, phường tổ chức công tác tuyên truyền trực quan tới các khu vực trung tâm, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội; thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng sự kiện của các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND xã, phường; chủ động phối hợp thông tin, tuyên truyền về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức và các hoạt động hưởng ứng của thành phố.

UBND thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân.