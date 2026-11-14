Hà Nội: Lan tỏa, nâng tầm giá trị di sản phở

Ban Tổ chức tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: GIANG NAM.

Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc không gian trưng bày, sáng tạo về phở tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm và trao giải cuộc thi Sáng tạo những tài sản trí tuệ (IP) văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể “Phở” Hà Nội năm 2026. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Sau khi phở được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia ở lĩnh vực Tri thức dân gian, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá di sản “Phở”, hướng tới xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo độc đáo, xây dựng hệ thống nhận diện, hình ảnh... về phở, tháng 7/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng tạo những tài sản trí tuệ (IP) văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội”.

Các tác phẩm thể hiện sự sáng tạo của giới trẻ và thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: BTC.

Sau hơn 2 tháng phát động (từ 24/7-30/9), cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tác giả, nhóm tác giả với 600 tác phẩm mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo từ di sản Phở Hà Nội.

Cuộc thi “Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội” là cầu nối giữa di sản văn hóa với các lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, truyền thông, xuất bản, sản phẩm lưu niệm và công nghiệp văn hóa. Qua đó, những câu chuyện về Phở Hà Nội được tái hiện bằng nhiều hình thức thể hiện mới mẻ, đa dạng, gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Các tác giả đã đem đến nhiều sáng tạo khác nhau về di sản phở, bao gồm tranh ký họa, game phở, website, và cả những sản phẩm ứng dụng khác. Có những sản phẩm đã hoàn thiện và được sản xuất thành đồ lưu niệm thu hút người dân, có những sản phẩm đang là ý tưởng xuất sắc sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển để triển khai ứng dụng.

Sau nhiều vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 tác phẩm trao cho 20 giải thưởng. Tác phẩm “Cho một phở tái” của tác giả Tôn Nữ Mai Trang (Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) đã được trao giải Nhất. Tác phẩm là một bức tranh đầy ấn tượng với hình ảnh bát phở tái đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh là các gia vị đặc trưng như chanh, hồi, quế, hành thơm và quẩy. Đặc biệt, nữ tác giả trẻ còn lồng ghép tinh tế biểu tượng cầu Thê Húc cùng họa tiết vân mây cổ, vừa làm đậm nét chiều sâu di sản Hà Nội, vừa đánh thức giác quan của người xem.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi không chỉ thể hiện sự hấp dẫn của phở mà còn thể hiện “chất” Hà Nội thông qua hình ảnh hậu cảnh phố xá, những chiếc ghế nhựa, những cốc trà đá thân quen... hay khai thác hình ảnh những di tích, danh thắng của Hà Nội trong tác phẩm.

Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, lễ trao giải không chỉ khép lại mùa thi đầu tiên mà còn mở ra những cơ hội mới trong hành trình đưa di sản Phở Hà Nội đến gần hơn với công chúng. Ông Trương Minh Tiến kỳ vọng các tác phẩm có giá trị sẽ tiếp tục được hoàn thiện, phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, từng bước hình thành những sản phẩm IP văn hóa có bản sắc, có sức lan tỏa và giá trị kinh tế.

Trong không gian quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, Ban Tổ chức đã giới thiệu không gian trưng bày, sáng tạo di sản ẩm thực Phở. Diễn ra trong không gian mở, trưng bày thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, công chúng, nhất là các bạn trẻ đều ngạc nhiên trước những sáng tạo từ di sản phở.

Với thông điệp “Sáng tạo từ di sản-lan tỏa tinh hoa Phở Hà Nội”, Lễ trao giải không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo từ di sản Phở mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong kết nối di sản văn hóa với công nghiệp sáng tạo.