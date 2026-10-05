Hà Nội lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng 2 con số

UBND TP Hà Nội vừa thông tin về tình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn.

Gắn tăng trưởng với an sinh xã hội

Theo UBND TP Hà Nội, năm 2026 là năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên.

Sau nửa đầu năm, bức tranh kinh tế xã hội của Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực trong quý III. GRDP quý III/2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và cũng là mức tăng cao nhất trong các quý của năm 2026. Kết quả này cao hơn đáng kể mức tăng 8,20% của quý III/2025.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại buổi họp báo.

Tính chung 9 tháng, GRDP của Hà Nội tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Đáng chú ý, riêng ngành xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng nhanh nhất.

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Những kết quả trên cho thấy các động lực tăng trưởng của Thủ đô đang có sự phục hồi và lan tỏa rõ hơn, trong đó dịch vụ, đầu tư, xây dựng, công nghiệp và du lịch tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ lớn nhất của nền kinh tế Hà Nội, đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Cùng với dịch vụ, đầu tư và xây dựng đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công có bước tiến mạnh. Lũy kế đến hết ngày 30/9 115.574 tỷ đồng, tương đương 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch Thành phố giao đến nay, không bao gồm khoản tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố đang triển khai 84 dự án với tổng quy mô 330.458 tỷ đồng. Tuyến Vành đai 4 có tỷ lệ giải ngân đạt 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm; các cầu lớn vượt sông Hồng đang được tích cực thi công.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, Hà Nội tiếp tục quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, y tế và giáo dục. Trong 9 tháng, Thành phố giải quyết việc làm cho 160.981 lao động, đạt 94,14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%.

Trong lĩnh vực y tế, hơn 1,1 triệu hồ sơ khám, chữa bệnh của 44 cơ sở y tế đã được liên thông trên nền tảng quản lý tập trung. Ngành giáo dục cũng hoàn thành cấp mã định danh học tập cho 100% trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên toàn địa bàn.

Về nhà ở và đô thị, Thành phố dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, đồng thời tăng tốc cải tạo chung cư cũ. Những nhiệm vụ này được triển khai song song với phát triển hạ tầng, qua đó hướng tới mục tiêu tăng trưởng gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tăng tốc trong quý IV

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Hà Nội vẫn đối mặt không ít thách thức trong những tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn, đòi hỏi các động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đồng loạt tăng tốc.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về tinh hình KTXH của TP Hà Nội.

Sức khỏe doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi có 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Sản xuất công nghiệp chưa đồng đều, tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng khi một số nhóm hàng chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ còn suy giảm. Trong khi đó, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, với giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, gây sức ép lên chi phí sản xuất và sức mua.

Trước yêu cầu này, Thành phố xác định đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm là một trong những động lực chủ động nhất trong quý IV. Hà Nội sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công; đẩy nhanh các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và các dự án hạ tầng lớn.

Cùng với đó, Thành phố thúc đẩy đầu tư tư nhân, FDI; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất; thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong lĩnh vực thương mại, du lịch và tiêu dùng, Hà Nội sẽ tận dụng cao điểm quý IV để triển khai các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Với nền tảng tăng trưởng được củng cố trong 9 tháng, Hà Nội đang bước vào quý cuối năm với yêu cầu cao hơn về tiến độ và hiệu quả thực hiện. Thành phố đặt trọng tâm vào việc lượng hóa mục tiêu, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ngành, xã, phường và chủ đầu tư; thường xuyên kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay những nhiệm vụ chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Đây được xem là bước tăng tốc quyết định để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.