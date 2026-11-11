Hà Nội lần đầu tiên tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức khảo sát học sinh hai khối lớp này nhằm rà soát, đánh giá thực chất chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm khảo sát không sử dụng để xếp loại hay đánh giá kết quả rèn luyện, học tập định kỳ của học sinh trong học bạ.

Cán bộ coi thi cùng học sinh kiểm tra tính bảo mật của đề thi.

Kết quả khảo sát cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời, giúp cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường có giải pháp điều chỉnh phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động này cũng giúp học sinh làm quen với định dạng, cấu trúc bài đánh giá năng lực để tự điều chỉnh kế hoạch rèn luyện, học tập, tạo nền tảng cho những năm học tiếp theo.

Đối với bài khảo sát này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề, xây dựng ma trận đặc tả và cung cấp đề khảo sát dùng chung thống nhất trên toàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu khảo sát được tổ chức gọn nhẹ, nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, tuyệt đối không gây áp lực tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh và không làm xáo trộn các hoạt động giáo dục bình thường của nhà trường.

Phát đề khảo sát cho học sinh khối 4 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), các công việc chuẩn bị cho đợt khảo sát đã được nhà trường triển khai từ sớm, theo đúng kế hoạch của UBND phường Nghĩa Đô. Theo Hiệu trưởng - Trưởng điểm khảo sát Nguyễn Minh Uyên, nhà trường đã lập Ban coi khảo sát, Ban làm phách, Ban chấm bài khảo sát. Đúng 6 giờ 30 phút ngày 11/11, Trưởng điểm khảo sát và một cán bộ của nhà trường đã có mặt tại phường để nhận đề thi được niêm phong cẩn thận. Nhà trường cũng bố trí tủ đựng đề khảo sát tại khu vực có camera an ninh, đảm bảo đề thi được bảo quản cẩn thận, an toàn trước khi đưa về các phòng khảo sát.

Toàn trường có 760 học của hai khối lớp 4, 7 tham gia làm bài khảo sát trong đợt này. Để đảm bảo chất lượng, minh bạch, công bằng, toàn bộ quy trình đã được nhà trường triển khai, phân công kỹ lưỡng tới các cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ, từ đánh số báo danh, phát đề, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng yêu cầu đến khâu coi khảo sát, thu bài, làm phách, chấm bài… Lần đầu học sinh khối 4 được làm quen với việc làm bài chia theo phòng và đánh số báo danh nên các em còn nhiều bỡ ngỡ. Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các giáo viên hướng dẫn để các em không bị áp lực, làm bài thi tự tin nhất, phản ánh kết quả chính xác nhất về chất lượng học tập.

Học sinh khối 4 trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) làm bài khảo sát môn Tiếng Việt.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), nhà giáo Nguyễn Phương Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tham gia khảo sát có hơn 300 học sinh khối lớp 4, được bố trí ở 14 phòng, sắp xếp trộn học sinh trong toàn khối. Mỗi phòng có 2 cán bộ coi khảo sát, tổng số giám thị được huy động là 28 người. Nhà trường bố trí khoảng 24 học sinh/phòng, riêng 2 phòng cuối có 28 học sinh để phù hợp với số lượng thực tế.

“Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh, là dịp để các em tập dượt, rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin khi thực hiện bài làm trong những điều kiện tổ chức khác nhau. Theo tôi, nên mở rộng đối tượng khảo sát ở cả khối lớp 4 và lớp 5, giúp học sinh không chỉ củng cố kiến thức mà còn từng bước hoàn thiện kỹ năng, tâm lý và bản lĩnh. Việc khảo sát nên được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ đến khi học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 mới tổ chức khảo sát trên quy mô toàn thành phố”, nhà giáo Nguyễn Phương Hoa chia sẻ.

Công tác chuẩn bị cho đợt thi khảo sát được trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô triển khai nghiêm túc, bài bản.

Theo kế hoạch, đợt khảo sát diễn ra trong ngày 11/11, học sinh lớp 4 sẽ thực hiện bài khảo sát môn Tiếng Việt và Toán; học sinh lớp 7 làm bài khảo sát môn Ngữ văn và Toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy. Đối tượng tham gia gồm học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát, UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở và cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học có học sinh thuộc diện khảo sát được tổ chức thành một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài tại trường, phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát, bảo đảm không có giáo viên coi khảo sát học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc đang làm công tác chủ nhiệm. Sau mỗi buổi khảo sát, bài làm được kiểm đếm, niêm phong, bảo quản và làm phách tập trung theo phương án đã được UBND xã, phường phê duyệt, bảo đảm tách thông tin học sinh khỏi bài chấm và giữ bí mật thông tin. Các địa phương tổ chức chấm chéo giữa các trường trên cùng địa bàn hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.