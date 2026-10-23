Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival làng nghề toàn cầu

Hiện thành phố đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị, từ xây dựng không gian trưng bày, lựa chọn sản phẩm, nghệ nhân đến tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối thương mại và quảng bá du lịch làng nghề.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại làng lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông). Ảnh: Quang Thái

Tạo không gian hội tụ tinh hoa làng nghề

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 có chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”. Sự kiện nhằm tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường kết nối giữa các làng nghề; mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, gắn phát triển kinh tế làng nghề với xuất khẩu và du lịch. Qua đó, Hà Nội hướng tới khẳng định vị thế là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Festival được tổ chức trên diện tích khoảng 10.000m² tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Không gian sự kiện được thiết kế với nhiều khu vực chức năng, gồm trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm làng nghề Việt Nam; giới thiệu sản phẩm thủ công quốc tế; triển lãm sản phẩm dự thi sản phẩm thủ công; bảo tồn sản phẩm thủ công; thiết kế và sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero; triển lãm ảnh, hoa, cây cảnh; văn hóa, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm...; khu gian hàng thương mại cũng được bố trí nhằm tạo điều kiện kết nối giao thương giữa các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và đối tác.

Đáng chú ý, phương án tổ chức dành không gian riêng để giới thiệu những sản phẩm tinh hoa của các làng nghề tiêu biểu Hà Nội, đồng thời bố trí hệ thống gian hàng phục vụ quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường. Bốn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Sơn Đồng và Chuyên Mỹ được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên, sẽ được bố trí không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm tại 4 khu với diện tích tương ứng 90m2/khu.

Chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ

Để Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 diễn ra hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan triển khai các phần việc theo kế hoạch. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với 4 xã, phường: Hà Đông, Bát Tràng, Sơn Đồng, Chuyên Mỹ trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức, phương án thiết kế, bố trí khu trưng bày, trình diễn, lịch đón tiếp đoàn khách quốc tế về tham quan trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phát triển và bảo tồn làng nghề...

Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, địa phương sẽ chủ động lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, huy động nghệ nhân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia Festival. Xã đề nghị, Ban tổ chức cần sớm thông báo lịch trình, số lượng khách, thành phần đoàn và nội dung hoạt động cụ thể. Đây là cơ sở để địa phương bố trí nhân lực, chuẩn bị nội dung thuyết minh, tổ chức trình diễn kỹ thuật và xây dựng các hoạt động trải nghiệm phù hợp.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển đề nghị, sớm thống nhất phương án bố trí không gian, máy móc và trang thiết bị phục vụ trình diễn nghề truyền thống. Đối với những thiết bị cồng kềnh, việc vận chuyển, lắp đặt cần được tính toán kỹ để hạn chế phát sinh chi phí, đồng thời bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình tổ chức.

Theo kế hoạch, bên cạnh các hoạt động chính, Festival còn gắn với chương trình tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội tại Chuyên Mỹ, Vạn Phúc; hội nghị xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt ở Bát Tràng... Trong khuôn khổ sự kiện, còn có hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu nghệ nhân - nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương; chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam cùng các nước...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đề nghị, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực đón tiếp khách. Các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác chuẩn bị đồng bộ, đúng tiến độ.