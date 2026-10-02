Hà Nội lần đầu ghi nhận GRDP quý tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Theo số liệu của cơ quan thống kê Hà Nội, GRDP quý III/2026 tăng cao đã đưa tăng trưởng GRDP 9 tháng lên 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025.

Ảnh minh họa.

Trong bức tranh kinh tế Thủ đô, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính. Khu vực này tăng 10,33% trong quý III, đóng góp 6,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Nhiều ngành ghi nhận mức tăng hai con số như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (12,5%); chuyên môn, khoa học và công nghệ (11,86%); nghệ thuật, vui chơi và giải trí (11,33%); bán buôn, bán lẻ (10,98%).

Các lĩnh vực vận tải, kho bãi tăng 10,68%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ gồm du lịch, lữ hành tăng 10,28%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 10,12%.

Đà tăng của dịch vụ được hỗ trợ bởi sức mua và hoạt động du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng đạt gần 811.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát đạt hơn 232.000 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Du lịch cũng duy trì mức tăng trưởng tích cực. Các cơ sở lưu trú tại Hà Nội phục vụ khoảng 6,87 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 24,3%. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,76 triệu lượt, tăng 25,7%.

Cùng với dịch vụ, công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng góp vào đà tăng trưởng. Khu vực công nghiệp - xây dựng quý III tăng 9,87%, đóng góp 2,22 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Trong đó, xây dựng tăng 13,63%, công nghiệp tăng 8,23%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,02%.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành toàn thành phố Hà Nội trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 1.294.884 tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn với 875.831 tỷ đồng (67,64%); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 266.805 tỷ đồng (20,6%); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 24.758 tỷ đồng (1,91%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 9%. Một số ngành thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng khá, gồm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, kim loại và phương tiện vận tải.

Đầu tư tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế Hà Nội. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 9 tháng ước đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư thuộc khu vực Nhà nước đạt 183.400 tỷ đồng, tăng 30,3%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 235.700 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 32.300 tỷ đồng, tăng 25,9%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 107.800 tỷ đồng, tăng 81,2% và bằng 63,1% kế hoạch năm. Vốn ngân sách cấp thành phố đạt 71.100 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ; cấp xã đạt 36.700 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội cũng duy trì đà tăng. Thành phố thu hút 4.067 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 500 dự án đăng ký mới với tổng vốn 676 triệu USD; 113 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 691 triệu USD và 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với giá trị 2.700 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2.243 triệu USD, chiếm 55,2% tổng vốn FDI đăng ký vào Hà Nội. Kinh doanh bất động sản đứng tiếp theo với khoảng 394 triệu USD, còn thông tin và truyền thông đạt 352,1 triệu USD.

Một số cân đối lớn của nền kinh tế cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng đạt gần 567.600 tỷ đồng, tăng 5,9%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 64.845 triệu USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý III, Hà Nội vẫn đối mặt áp lực duy trì đà tăng trong quý cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm.