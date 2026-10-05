Hà Nội lần đầu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Thông tin tại Họp báo về tình hình kinh tế- xã hội quý III năm 2026, ngày 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, kinh tế Thủ đô trong quý III/2026 ghi nhận kết quả tăng trưởng bứt phá với GRDP ước tăng 10,02%. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026, GRDP Hà Nội đạt mức tăng trưởng hai con số, đồng thời là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm và cao hơn đáng kể so với kết quả 8,20% của quý III/2025.

Họp báo về tình hình kinh tế- xã hội quý III năm 2026.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Thành phố tăng 8,85%, vượt mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025 và cao hơn kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành ước đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế 9 tháng tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ hóa. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67,64%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%; và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,91%.

Đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế Thủ đô 9 tháng qua là khu vực dịch vụ, đóng góp hơn 6 điểm % vào mức tăng GRDP chung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%. Ngành du lịch phục hồi ấn tượng khi đón khoảng 27,5 triệu lượt khách (tăng 6,2%), riêng khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt (tăng 22,0%), mang lại tổng thu 113,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh dịch vụ, ngành xây dựng và đầu tư công trở thành động lực bứt tốc quan trọng. Trong quý III, ngành xây dựng tăng tới 13,63%, đưa mức tăng chung 9 tháng của ngành này lên 10,89%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,0% (riêng quý III đạt 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/9/2026 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sự phục hồi còn ghi nhận ở các lĩnh vực kinh tế đối ngoại và ngân sách: Thu hút vốn FDI, 9 tháng đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%. Dòng vốn chất lượng cao tập trung mạnh vào các hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ với 2,24 tỷ USD (chiếm hơn 50% tổng vốn).

Xuất khẩu và Công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3% (riêng quý III bứt phá đạt 6,2 tỷ USD, tăng 15,0%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 9,0%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Hà Nội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND Thành phố xác định quy mô giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV là rất lớn. Thành phố đang rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xây dựng kịch bản chi tiết theo 3 phương án (cao, trung bình, thấp) giao đến từng sở, ngành, địa phương.

Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung dồn lực cho đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông lớn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở cao điểm kích cầu tiêu dùng cuối năm và siết chặt kỷ luật thực thi.