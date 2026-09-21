Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic thiên văn và Vật lý thiên văn

Ngày 21/9, tại Đại học Phenikaa diễn ra cuộc họp báo thông tin về Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026).

IOAA 2026 được UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành. Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành của Kỳ thi.

Diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10, IOAA 2026 là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh THPT, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn; đồng thời mở rộng giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức IOAA 2026 thông tin tại họp báo.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức IOAA 2026 cho biết, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hậu cần, hướng tới tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chuyên nghiệp, đồng thời tạo không khí thân thiện cho các đoàn quốc tế.

Theo ông Hiền, trong đợt khảo sát từ ngày 29/6 đến 4/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và đánh giá cao các điều kiện tại đây, đặc biệt là nhà chiếu hình vũ trụ với hệ thống thiết bị hiện đại.

IOAA được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Thái Lan. Kỳ thi năm nay tại Hà Nội quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, gồm 67 đội, trong đó có 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với 320 thí sinh tranh tài.

Việt Nam tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ GDĐT. Từ lần đầu tham dự IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam, với nòng cốt là học sinh Hà Nội, đã liên tục giành thành tích cao tại các kỳ thi.

Toàn cảnh họp họp báo.

So với các năm trước, điểm khác biệt của IOAA 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify.

Kết quả, huy chương, giải thưởng và giấy chứng nhận được Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị các phương án về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó các tình huống đột xuất.

Bên cạnh các phần thi, các đoàn tham dự IOAA 2026 có dịp giao lưu văn hóa, tham quan một số di sản, danh thắng của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng. Qua những điểm đến này, học sinh và thành viên các đoàn có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Thủ đô.

Lễ khai mạc IOAA 2026 sẽ diễn ra vào chiều 26/9 tại Đại học Phenikaa.