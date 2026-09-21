Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic thiên văn và vật lý thiên văn

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức IOAA 2026 thông tin về kỳ thi. Ảnh: Thanh Hùng

Kỳ thi do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức IOAA 2026, kỳ thi diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10. Thành phố đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hậu cần, hướng tới tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chuyên nghiệp, đồng thời tạo không khí thân thiện cho các đoàn quốc tế.

Đây là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, trong đợt khảo sát từ ngày 29-6 đến 4-7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và đánh giá cao các điều kiện tại đây, đặc biệt là nhà chiếu hình vũ trụ với hệ thống thiết bị hiện đại.

IOAA được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Thái Lan. Kỳ thi năm nay tại Hà Nội quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, gồm 67 đội, trong đó có 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với 320 thí sinh tranh tài.

Việt Nam tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ lần đầu tham dự IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam, với nòng cốt là học sinh Hà Nội, đã liên tục giành thành tích cao tại các kỳ thi.

Danh sách 10 học sinh Việt Nam dự thi IOAA 2026

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, co với các năm trước, điểm đáng chú ý của IOAA 2026 không chỉ ở quy mô mà còn ở hệ thống thiết bị và hạ tầng chuyên môn phục vụ kỳ thi. Trong đó có kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3; nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer và phần mềm chấm thi Olympify...

Kỳ thi gồm 4 nội dung: Lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và đồng đội. Ở phần thi lý thuyết, thí sinh giải các bài toán chuyên sâu về thiên văn học và vật lý thiên văn. Phần phân tích dữ liệu yêu cầu thí sinh xử lý, phân tích và diễn giải dữ liệu thiên văn.

Phần thi quan sát gồm thi sử dụng kính thiên văn và thi tại nhà chiếu hình vũ trụ. Lịch thi có thể được điều chỉnh khi cần thiết do điều kiện thời tiết, an toàn hoặc yêu cầu chuyên môn. Ở phần thi đồng đội, các thí sinh phối hợp giải quyết nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của IOAA.

Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA. Kết quả, huy chương, giải thưởng và giấy chứng nhận được Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị các phương án về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó các tình huống đột xuất.

Bên cạnh các phần thi, các đoàn tham dự IOAA 2026 có dịp giao lưu văn hóa, tham quan một số di sản, danh thắng của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng. Qua những điểm đến này, học sinh và thành viên các đoàn có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Thủ đô.

Lễ khai mạc IOAA 2026 sẽ diễn ra vào chiều 26-9 tại Đại học Phenikaa.