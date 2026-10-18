Hà Nội lần đầu biến nhặt rác, phân loại rác thành cuộc thi thể thao
Sáng 18/10, tại Hà Nội, lần đầu tiên hoạt động nhặt rác, phân loại rác được tổ chức dưới hình thức thi đấu thể thao SPOGOMI. Trong 40 phút, các đội tranh tài thu gom rác tại không gian công cộng, sau đó phân loại, cân và tính điểm, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động vệ sinh môi trường, cuộc thi Casual SPOGOMI Hanoi 2026 mang đến trải nghiệm mới khi biến việc nhặt rác thành thử thách thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chiến thuật và tinh thần đồng đội. Đông đảo bạn trẻ, gia đình và trẻ em tham gia, cùng nhau thu gom những mẩu rác nhỏ trên vỉa hè, trong công viên và các khu vực công cộng.
Theo thể lệ, mỗi đội có 40 phút tìm kiếm, thu gom rác trong phạm vi quy định. Sau khi hoàn thành, lượng rác được tập kết, phân loại, cân và tính điểm. Điểm khác biệt của SPOGOMI là kết quả không chỉ gắn với lượng rác thu được mà còn phụ thuộc vào việc thực hiện đúng quy định phân loại, qua đó khuyến khích người tham gia chú ý đến từng loại rác thải.
Tại cuộc thi, hình ảnh những bạn trẻ đeo găng tay, mang túi đựng rác len lỏi qua các tuyến đường, cúi nhặt từng vỏ chai nhựa, bao bì, đầu lọc thuốc lá đã tạo nên không khí sôi nổi. Đáng chú ý, nhiều gia đình có trẻ nhỏ cùng tham gia, giúp các em tiếp cận việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động thực tế.
SPOGOMI là hình thức thi đấu nhặt rác theo đội, ra đời tại Nhật Bản năm 2008 do ông Kenichi Mamitsuka sáng lập. Tên gọi kết hợp giữa hai từ “Sport” (thể thao) và “Gomi” (rác trong tiếng Nhật).
Chia sẻ về ý tưởng hình thành SPOGOMI, ông Kenichi Mamitsuka cho biết, trong những lần chạy bộ, ông thường dừng lại nhặt rác ven đường. Từ trải nghiệm đó, ông nhận thấy việc thu gom rác có thể trở thành hoạt động vận động thú vị nếu được kết hợp với yếu tố thi đấu và phối hợp đồng đội.
Theo ông Kenichi Mamitsuka, mục tiêu của cuộc thi không chỉ là thu gom được nhiều rác mà còn giúp người tham gia nhận ra những loại rác vẫn tồn tại ngay tại các không gian tưởng chừng sạch sẽ. Qua đó, mỗi người có thể hình thành thói quen không xả rác, chủ động nhặt rác và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Được tổ chức lần đầu tại Hà Nội, phiên bản Casual SPOGOMI mở ra cách tiếp cận gần gũi trong giáo dục ý thức môi trường. Thông qua tinh thần thi đấu thể thao, những hành động nhỏ như nhặt một chiếc vỏ chai, phân loại một túi rác được chuyển thành trải nghiệm tập thể, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
Những hình ảnh nhặt rác thành cuộc thi thể thao giữa lòng Hà Nội:
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi-lan-dau-bien-nhat-rac-phan-loai-rac-thanh-cuoc-thi-the-thao-post1395388.html