Hà Nội lần đầu biến nhặt rác, phân loại rác thành cuộc thi thể thao

Không chỉ đơn thuần là hoạt động vệ sinh môi trường, cuộc thi Casual SPOGOMI Hanoi 2026 mang đến trải nghiệm mới khi biến việc nhặt rác thành thử thách thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chiến thuật và tinh thần đồng đội. Đông đảo bạn trẻ, gia đình và trẻ em tham gia, cùng nhau thu gom những mẩu rác nhỏ trên vỉa hè, trong công viên và các khu vực công cộng.

Theo thể lệ, mỗi đội có 40 phút tìm kiếm, thu gom rác trong phạm vi quy định. Sau khi hoàn thành, lượng rác được tập kết, phân loại, cân và tính điểm. Điểm khác biệt của SPOGOMI là kết quả không chỉ gắn với lượng rác thu được mà còn phụ thuộc vào việc thực hiện đúng quy định phân loại, qua đó khuyến khích người tham gia chú ý đến từng loại rác thải.

Tại cuộc thi, hình ảnh những bạn trẻ đeo găng tay, mang túi đựng rác len lỏi qua các tuyến đường, cúi nhặt từng vỏ chai nhựa, bao bì, đầu lọc thuốc lá đã tạo nên không khí sôi nổi. Đáng chú ý, nhiều gia đình có trẻ nhỏ cùng tham gia, giúp các em tiếp cận việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động thực tế.

SPOGOMI là hình thức thi đấu nhặt rác theo đội, ra đời tại Nhật Bản năm 2008 do ông Kenichi Mamitsuka sáng lập. Tên gọi kết hợp giữa hai từ “Sport” (thể thao) và “Gomi” (rác trong tiếng Nhật).

Chia sẻ về ý tưởng hình thành SPOGOMI, ông Kenichi Mamitsuka cho biết, trong những lần chạy bộ, ông thường dừng lại nhặt rác ven đường. Từ trải nghiệm đó, ông nhận thấy việc thu gom rác có thể trở thành hoạt động vận động thú vị nếu được kết hợp với yếu tố thi đấu và phối hợp đồng đội.

Theo ông Kenichi Mamitsuka, mục tiêu của cuộc thi không chỉ là thu gom được nhiều rác mà còn giúp người tham gia nhận ra những loại rác vẫn tồn tại ngay tại các không gian tưởng chừng sạch sẽ. Qua đó, mỗi người có thể hình thành thói quen không xả rác, chủ động nhặt rác và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Được tổ chức lần đầu tại Hà Nội, phiên bản Casual SPOGOMI mở ra cách tiếp cận gần gũi trong giáo dục ý thức môi trường. Thông qua tinh thần thi đấu thể thao, những hành động nhỏ như nhặt một chiếc vỏ chai, phân loại một túi rác được chuyển thành trải nghiệm tập thể, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Những hình ảnh nhặt rác thành cuộc thi thể thao giữa lòng Hà Nội:

Đông đảo bạn trẻ tập trung tham gia cuộc thi nhặt rác thể thao SPOGOMI lần đầu tổ chức tại Hà Nội.

Các thành viên chuẩn bị găng tay, dụng cụ trước khi bước vào thử thách thu gom rác.

Các bạn nhỏ cùng người lớn tham gia nhặt rác, lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường từ những hành động thiết thực.

Các đội tranh tài thu gom rác trên vỉa hè và khu vực ven đường trong thời gian quy định.

Người tham gia tỉ mỉ thu gom từng mẩu rác nhỏ tại khu vực bồn cây.

Những vỏ hộp, bao bì bị vứt bỏ được các thành viên tìm kiếm, thu gom.

Từng mẩu rác được nhặt khỏi khu vực gốc cây, góp phần làm sạch cảnh quan công cộng.

Các thành viên phối hợp thu gom rác quanh ghế đá và thảm cỏ trong khuôn viên xanh.

Người tham gia mang theo túi rác đã thu gom, tiếp tục tìm kiếm rác tại khu vực công cộng.

Các thành viên tập kết rác sau thử thách, tạo không khí thi đấu gắn kết.

Các đội đưa những túi rác thu gom được về khu vực tập kết để chuẩn bị phân loại.

Nhiều loại rác thải như vỏ chai nhựa, bao bì và đầu lọc thuốc lá được thu gom trong cuộc thi.

Thành viên tìm hiểu quy định thi đấu, chuẩn bị cho công đoạn phân loại và tính điểm.

Các đội tập trung phân loại rác sau khi hoàn thành 40 phút thu gom.