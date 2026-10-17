Hà Nội: Làm sạch dữ liệu phương tiện, CSGT phát hiện nhiều người bán xe chưa sang tên

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 20/8 - 14/10, đơn vị cùng công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu đạt khoảng trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát.

Lực lượng chức năng Hà Nội đến từng địa bàn để rà soát phương tiện.

Qua rà soát, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định.

Ngoài ra, còn rất nhiều xe hết hạn kiểm định nhưng chưa đưa đi kiểm định, dẫn đến không phản ánh đúng tình trạng phương tiện và chủ sở hữu trên thực tế.

Thời gian qua, Phòng CSGT là đầu mối tiếp nhận danh sách phương tiện do Cục CSGT cung cấp, tổ chức phân loại và phối hợp với công an cấp xã rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu theo phân cấp.

Một trong những địa bàn được CSGT đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, đúng quy định là xã Phù Đổng.

Công an xã Phù Đổng phát hiện phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng không đi đăng kiểm.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển (Trưởng Công an xã Phù Đổng) thông tin, địa phương có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Hiện, đơn vị hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện.

Quá trình triển khai, cảnh sát ghi nhận nhiều khó khăn, nhất là với những phương tiện đã chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số.

Đáng chú ý, theo trung tá Hiển, nhiều trường hợp đăng ký phương tiện theo địa chỉ cũ, khiến việc liên hệ với chủ phương tiện gặp trở ngại. Có xe thuộc doanh nghiệp, công ty đã giải thể; một số xe cũ hư hỏng, không còn hoạt động hoặc hết niên hạn sử dụng.

Phòng CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đưa xe đi đăng kiểm đối với phương tiện hết hạn kiểm định; xe đã hết niên hạn sử dụng phải làm thủ tục thu hồi, đăng ký, biển số xe.

Đối với các phương tiện đã chuyển quyền sở hữu (bán, cho tặng...) nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe hoặc chưa sang tên xe, cảnh sát đề nghị chủ tài sản hoặc người đang sử dụng phương tiện đến các điểm đăng ký xe để được hướng dẫn.

Theo CSGT Hà Nội, nếu chưa sang tên xe, chủ phương tiện có thể gặp nhiều rắc rối về pháp lý.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, người đang đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi biển số.

Nếu quá thời hạn 30 ngày đó mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi, hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người mua làm thủ tục thu hồi, người có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trước khi giải quyết thủ tục.

Đối với người mua làm thủ tục sang tên, sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn thành thủ tục thu hồi, người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký sang tên để được cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.