Hà Nội làm rõ vụ tôm ươn, thịt 'bốc mùi' vào tiểu trường học

Theo Văn phòng UBND TP Hà Nội, ngày 14/9, báo chí phản ánh tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa), phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số thực phẩm, trong đó có thịt gà và tôm, có dấu hiệu bất thường; đồng thời phản ánh các vấn đề liên quan đến điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Học sinh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn ăn bữa trưa ngày 14/9.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 11/9, ban đại diện cha mẹ học sinh đã tiến hành kiểm tra đột xuất bếp ăn của Trường tiểu học Lê Trọng Tấn. Khi thực phẩm được chuyển đến, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có tem nhãn, nhưng nhìn không tươi, có mùi hôi. Các túi tôm cũng bị phản ánh có cả tôm tươi lẫn tôm ươn.

Sau khi có phản ánh, UBND phường Yên Nghĩa đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà, liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng.