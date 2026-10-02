Hà Nội làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Phương tiện không bảo đảm an toàn vẫn được đưa vào hoạt động

Theo thông tin tại cuộc họp, khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm biển kiểm soát 20C-117.22 chở 32 người, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện bất ngờ lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em; nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Xe khách giường nằm biển kiểm soát 20C-117.22 chở 32 người, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội gạp nạn.

Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thượng tá Ngô Tiến Bắc cho biết, kết quả điều tra xác định nguyên nhân chính của vụ tai nạn là phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Cụ thể, trục ngang xe của bánh lái có vết đứt và đã được gia cố nhiều lần. Trước khi xảy ra tai nạn, xe đã bị gãy một bên giảm sóc, hỏng bóng hơi. Chủ xe và lái xe được xác định biết tình trạng hư hỏng nhưng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động.

Đáng chú ý, quá trình đăng kiểm chưa thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để phương tiện không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Siết quản lý phương tiện, đăng kiểm và hạ tầng

Tại cuộc họp, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với địa phương rà soát công tác đăng kiểm tại cơ sở kiểm định phương tiện gặp nạn, đồng thời rà soát quy trình, các văn bản liên quan để xác định những bất cập, từ đó có giải pháp khắc phục.

Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa đề nghị làm rõ quy trình đăng kiểm, điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu phương tiện; đồng thời rà soát hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, cần tăng cường quản lý đối với phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách; thường xuyên kiểm tra, rà soát, sửa chữa hạ tầng giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong đánh giá, vụ tai nạn xuất phát từ nguyên nhân phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn giao thông. Việc chủ xe và lái xe biết phương tiện có hư hỏng nhưng vẫn đưa vào hoạt động là yếu tố chủ quan cần được làm rõ trách nhiệm.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đối với lái xe, doanh nghiệp vận tải và người dân; đồng thời tăng cường quản lý, vận hành công tác đăng kiểm.

Sở cũng kiến nghị Cục Đường bộ tăng cường công tác tuần đường, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trên tuyến. Lực lượng Cảnh sát giao thông được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời chủ động thông tin cho cơ quan quản lý hạ tầng về những bất cập để kịp thời khắc phục.