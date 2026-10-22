Hà Nội làm rõ trách nhiệm trong xử lý các vấn đề môi trường

Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu xã, phường. Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân và đang được cử tri Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, cùng với tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Từ yêu cầu thực tiễn, Hà Nội xác định ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố cùng các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và đạt được những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những khó khăn, bất cập. Một số vấn đề tồn tại kéo dài, chậm được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tiếp tục được cử tri, nhân dân phản ánh.

Tinh thần là nhìn nhận khách quan, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nhất là trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện, để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Để phiên chất vấn đạt hiệu quả thực chất, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm; trả lời trực tiếp những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm, tránh chỉ nêu kết quả chung chung.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc phiên chất vấn (Ảnh: Quang Thái).

Các đơn vị cần chỉ rõ nhiệm vụ nào đã hoàn thành, việc nào còn chậm, nguyên nhân xuất phát từ đâu và trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị nào.

Theo bà Hà, việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nhất là trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền, nhận diện khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nguồn lực và tổ chức thực hiện, đặc biệt tại cấp xã, phường.

"Việc nào thuộc trách nhiệm thành phố, việc nào thuộc trách nhiệm xã, phường thì cần phải được xác định rõ", Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ trong xử lý các vấn đề môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh việc làm rõ những hạn chế, phiên chất vấn cũng hướng tới nhận diện các chính sách, mô hình và cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Đối với những bất cập chưa được giải quyết, các cơ quan liên quan cần xác định cụ thể giải pháp, lộ trình, thời hạn hoàn thành và đơn vị chịu trách nhiệm. Đây là cơ sở để Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các cam kết sau chất vấn.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, thông qua phiên chất vấn, Hà Nội có điều kiện nhìn nhận đầy đủ, khách quan hơn những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ trong công tác bảo vệ môi trường.

Việc công khai, làm rõ các vấn đề cũng giúp người dân, doanh nghiệp hiểu hơn về những giải pháp thành phố đang triển khai, qua đó tăng cường sự đồng thuận và chủ động tham gia bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cuối cùng là tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xử lý ô nhiễm, để người dân có thể cảm nhận những thay đổi tích cực ngay trong môi trường sống hằng ngày.