Hà Nội làm rõ trách nhiệm sau vụ nam sinh tử vong do rơi xuống cống

Cống thoát nước không có nắp che. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, báo chí phản ánh việc người dân địa phương thông tin tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tuy nhiên không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Khắc phục ngay điểm ngập sau vụ việc nam sinh ngã xuống cống tử vong tại Hà Nội

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch Hà Nội giao Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có), đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại.

Các cơ quan, đơn vị được giao báo cáo Ủy ban nhân dân Hà Nội kết quả thực hiện ngay trong ngày 20/9.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong tại Hà Nội

Trước đó, ngày 17/9, em N.Đ.S. (quê ở tỉnh Ninh Bình; sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất) di chuyển bằng xe máy qua phố Viên. Khi đi qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này ngập sâu và ít người qua lại nên không có người phát hiện để ứng cứu.

Sau đó, khi nước rút, người dân phát hiện chiếc xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình nằm tại khu vực miệng cống và đã báo cơ quan chức năng.

Đến ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí nạn nhân bị ngã hơn 1km.