Hà Nội làm rõ hiệu quả đầu tư, quản lý thiết chế văn hóa, thể thao

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, phiên giải trình tập trung làm rõ các nhóm vấn đề về đầu tư, quản lý, khai thác và cơ chế, chính sách đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, về đầu tư, cần đánh giá việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Thủ đô hay chưa; việc phân bổ nguồn lực có hợp lý không, những khó khăn trong đầu tư, cải tạo, nâng cấp hiện nay là gì.

Đặc biệt, việc đầu tư phải gắn với hiệu quả sau đầu tư. Ngay từ khi quyết định đầu tư cần tính đến phương án quản lý, vận hành, nguồn nhân lực, kinh phí và khả năng khai thác lâu dài.

Về công tác quản lý, phiên giải trình tập trung làm rõ mô hình quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động.

Đối với các công trình quy mô lớn được chuyển giao về xã, phường, cần xác định mô hình quản lý phù hợp, đồng thời nghiên cứu cơ chế khai thác theo phạm vi rộng hơn, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Qua đó, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, vừa phát huy tối đa công năng của các công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu.

Một nội dung quan trọng khác là hiệu quả khai thác, sử dụng. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố cho rằng, một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả.

Do đó, cần làm rõ nguyên nhân một số thiết chế chưa được khai thác hết công năng; những vướng mắc về cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý.

Thành phố cũng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm; từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành những không gian có sức sống, thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Về cơ chế, chính sách, cần làm rõ những vướng mắc đang hạn chế việc khai thác, sử dụng các thiết chế, nhất là cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công, tự chủ, liên doanh, liên kết và xã hội hóa.

Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động, khai thác các thiết chế theo đúng quy định, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.

Khẳng định tinh thần của phiên giải trình là thẳng thắn, trách nhiệm và đi vào thực chất, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu tập trung vào những tồn tại, bất cập; câu hỏi ngắn gọn, rõ nội dung và xác định đúng cơ quan, đơn vị cần giải trình.