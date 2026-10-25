Hà Nội - Lâm Đồng: Nửa thế kỷ vun đắp nghĩa tình trên cao nguyên

Tiết mục văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Ngày 25.10, tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, TP. Hà Nội phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026), với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.

Từ những bước chân tiền trạm đến quê hương mới

Sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ.

Ngày 18.4.1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã mang theo sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, mở đầu hành trình dựng xây đầy gian khó.

Những ngày đầu lập nghiệp, đường sá cách trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thiên nhiên khắc nghiệt và dịch bệnh luôn là những thử thách lớn. Các thế hệ cán bộ, thanh niên tiền trạm vừa lao động sản xuất, vừa phối hợp với lực lượng tại địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Giữa muôn vàn khó khăn, người mở đường, dựng nhà; người hướng dẫn sản xuất; thầy cô gây dựng lớp học; y, bác sĩ chăm sóc người bệnh. Mỗi người một nhiệm vụ, tất cả cùng chung ý chí khai phá đất đai, ổn định đời sống và tạo dựng nền móng cho một cộng đồng dân cư mới.

Các đại biểu và nhân dân dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Đặc biệt, hành trình ấy không thể thiếu sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào các dân tộc tại chỗ. Từ những bữa cơm, nguồn nước đến kinh nghiệm lao động, sản xuất và cách thích nghi với điều kiện tự nhiên, tình cảm chân thành giữa người dân địa phương với những người từ miền Bắc vào lập nghiệp đã trở thành điểm tựa quý báu.

Qua thời gian, những con người khác nhau về quê quán, phong tục, tập quán đã cùng nhau khai hoang, dựng nhà, phát triển sản xuất, xây dựng xóm làng và vun đắp cuộc sống.

Mang theo nếp sống quê nhà cùng khát vọng lập nghiệp, các gia đình từ Hà Nội, Hà Tây trước đây đã hòa nhập với cộng đồng dân cư tại chỗ và người dân từ nhiều miền quê. Những tên gọi Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai trên đất Đạ Tẻh hay Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Hà trở thành những dấu ấn gợi nhắc quê hương nguồn cội.

Ngày 28.10.1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Hai tiếng “Lâm Hà”, kết hợp tên gọi Lâm Đồng và Hà Nội, dần trở thành biểu tượng gần gũi của tình cảm giữa hai địa phương.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, xây dựng vùng kinh tế mới không chỉ là quá trình khai hoang, phát triển sản xuất mà còn là hành trình kiến tạo cuộc sống, gây dựng niềm tin và vun đắp tương lai cho nhiều thế hệ.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm

“Đằng sau những kết quả của hôm nay là biết bao ngày tháng lao động bền bỉ, những giọt mồ hôi đã đổ xuống đất đai, những mái đầu bạc đi theo năm tháng và cả những cuộc đời đã dừng lại giữa hành trình cống hiến”, ông Hồ Văn Mười chia sẻ, đồng thời khẳng định những đóng góp của các thế hệ đi trước cần được ghi nhớ, tri ân bằng lòng biết ơn chân thành và những việc làm thiết thực.

Nửa thế kỷ dựng xây, vun đắp nghĩa tình

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, diện mạo các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới đã có nhiều đổi thay.

Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, các khu dân cư từng bước hình thành ổn định; hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Các giá trị văn hóa của người dân từ miền Bắc được gìn giữ, hòa quyện với bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống cộng đồng.

Những thành quả đó được tạo nên từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự hỗ trợ, đồng hành qua nhiều giai đoạn của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trình bày diễn văn khai mạc

Riêng giai đoạn 2011-2015, TP. Hà Nội cùng các quận, huyện, đơn vị đã hỗ trợ 32 công trình, dự án, trang thiết bị và cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 197 tỉ đồng; giai đoạn 2016-2020 tiếp tục hỗ trợ 17 công trình, dự án.

Nhiều trường học, tuyến đường, cơ sở y tế, nhà văn hóa được xây dựng, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sống và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Lâm Hà, Đạ Tẻh và những địa phương có đông người Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới luôn giữ vị trí đặc biệt trong tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và nhân dân Hà Nội, Hà Tây, Mê Linh trước đây đã dành tuổi trẻ, công sức để cùng đồng bào các dân tộc Lâm Đồng xây dựng cuộc sống mới. Những đóng góp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng, ghi nhớ.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, TP. Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; đồng thời duy trì các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa thế hệ trẻ hai địa phương.

Trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Bà cũng đề nghị tiếp tục sưu tầm, lưu giữ tư liệu, hình ảnh và câu chuyện của những người trực tiếp sống, lao động, cống hiến trong những năm đầu xây dựng vùng kinh tế mới, để những ký ức quý báu được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Tiếp nối truyền thống, mở rộng hợp tác phát triển

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Lâm Đồng đứng trước nhiều cơ hội sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, với không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, đây là điều kiện để địa phương tổ chức lại nguồn lực, tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và kinh tế biển.

Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các chương trình hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng trồng cây lưu niệm

Trước đó, chiều 24.10, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện tại trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Cùng với hợp tác cấp tỉnh, việc duy trì, làm sâu sắc quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của Hà Nội với những xã gắn với lịch sử vùng kinh tế mới cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Các địa phương cần chủ động kết nối, phát huy quan hệ truyền thống thông qua giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản xuất, kinh doanh, chăm lo an sinh xã hội và phát triển du lịch về nguồn.

Đại diện thế hệ thanh niên tiền trạm, bà Nguyễn Thị Mão, Trưởng ban Liên lạc Thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, bày tỏ mong muốn tuổi trẻ hôm nay tiếp tục kế thừa tinh thần xung kích của cha anh, chủ động tiếp cận tri thức, khoa học, công nghệ, tích cực lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo 2 địa phương và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm

Đại diện các địa phương gắn với vùng kinh tế mới cũng khẳng định sẽ cụ thể hóa những giá trị truyền thống thành chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp thực tiễn; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Dịp này, TP. Hà Nội trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Lâm Đồng, với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.

Nửa thế kỷ đã đi qua, những dấu ấn của hành trình xây dựng vùng kinh tế mới không chỉ hiện diện trong diện mạo các khu dân cư, những công trình dân sinh hay thành quả phát triển kinh tế, mà còn được lưu giữ trong ký ức, tình cảm và sự gắn bó của nhiều thế hệ.

Từ nền tảng ấy, mối quan hệ Hà Nội - Lâm Đồng tiếp tục được vun đắp bằng sự sẻ chia, hợp tác và những hành động thiết thực, góp phần mở ra chặng đường phát triển mới cho cả hai địa phương.