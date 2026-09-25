Hà Nội làm đính chính sổ đỏ trực tuyến toàn trình, phí 0 đồng

Hai nhóm thủ tục được đưa vào đề án

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5206 về việc phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”.

Theo đề án, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện 2 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công. Việc xử lý song song, liên thông điện tử và phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp được xác định là những giải pháp trọng tâm.

Đề án cũng xác định bộ dữ liệu tối thiểu phục vụ từng quy trình, khai thác tối đa hồ sơ và dữ liệu đã có, tăng cường chuyển dữ liệu giữa các cơ quan thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Kết quả giải quyết thủ tục được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai. Trạng thái xử lý được công khai, tiến độ được chủ động thông báo và phương thức nhận kết quả được đa dạng hóa, qua đó giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Đề án “Sổ đỏ trao tay” tập trung vào 2 nhóm thủ tục.

Thứ nhất, đính chính giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp do cơ quan nhà nước có sai sót, bao gồm các trường hợp sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất.

Thứ hai, chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng, áp dụng trong những trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất theo quy định.

Hà Nội phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Đối tượng thực hiện và thụ hưởng đề án gồm cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể sử dụng đất thuộc 2 nhóm trường hợp nêu trên. Ngoài ra, các cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND xã, phường và những đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu liên quan cũng nằm trong phạm vi triển khai.

Đính chính sổ đỏ chuyển sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Đối với thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót, Hà Nội xây dựng 2 quy trình theo thẩm quyền giải quyết.

Một quy trình áp dụng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường thành phố và cơ quan đăng ký đất đai thành phố (cấp tỉnh).

Quy trình còn lại áp dụng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Theo phương án cải cách, thủ tục đính chính giấy chứng nhận được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục là 0 đồng.

Việc chuyển đổi này được kỳ vọng giảm đáng kể số lần đi lại, đồng thời hạn chế yêu cầu kê khai và cung cấp lại những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có dữ liệu.

Theo số liệu thống kê từ 1/7/2025 đến 30/8/2026, tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận là 44.020 hồ sơ.

Với việc chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang toàn trình, thành phố ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất 2 lượt đi lại của người dân. Như vậy, tổng số lượt đi lại có thể giảm khoảng 88.040 lượt.

Nếu bình quân mỗi hồ sơ tiết kiệm 2 giờ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công.

Tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt khoảng 4,84 tỷ đồng trong 14 tháng, tương đương khoảng 345,7 triệu đồng/tháng và 110.000 đồng/hồ sơ.

Thành phố lưu ý, mức tiết kiệm trên mới chỉ tính riêng chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và các chi phí xã hội khác.

Liên thông dữ liệu sau giải phóng mặt bằng, giảm khâu người dân phải tự bổ sung hồ sơ

Đối với thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi Nhà nước thu hồi đất, đề án đặt mục tiêu khắc phục tình trạng tách rời giữa quá trình thu hồi đất và thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể, trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý giấy chứng nhận hoặc cấp giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại, tùy từng trường hợp.

Với quy trình mới, những thông tin và tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng sẽ được khai thác, chuyển giao giữa các cơ quan có liên quan. Người dân được giảm yêu cầu tự thu thập, kê khai và cung cấp lại tài liệu đã có, đồng thời rút ngắn khâu chuyển tiếp trong quá trình xử lý hồ sơ.

Theo ước tính của thành phố, việc tái cấu trúc quy trình có thể giúp giảm khoảng 4 giờ xử lý trên mỗi hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước tính khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Mức tiết kiệm này được xác định trên cơ sở thời gian giảm trong quá trình giải quyết thủ tục, không phải khoản tiền chi trả trực tiếp cho người dân.

Thí điểm đến hết năm 2026, có thể mở rộng sang thủ tục khác

Đề án “Sổ đỏ trao tay” được triển khai theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn thí điểm, thực hiện từ thời điểm đề án được phê duyệt (23/9) đến ngày 31/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Sở NN&MT cùng các cơ quan liên quan sẽ tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ thực tế.

Các đơn vị đồng thời thực hiện chuyển, khai thác dữ liệu và theo dõi những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục. Việc thí điểm nhằm kiểm tra tính phù hợp của quy trình, khả năng phối hợp giữa các cơ quan và hiệu quả kết nối dữ liệu.

Sau thời gian thí điểm, Sở NN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổ chức đánh giá toàn diện về tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế và khả năng kết nối dữ liệu.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các đơn vị sẽ tham mưu triển khai mô hình đối với những thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực đất đai.