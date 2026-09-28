Hà Nội lại nắng nóng đầu tuần này, khi nào không khí lạnh giúp nhiệt độ giảm?

Mấy ngày gần đây, Hà Nội có nắng rực rỡ từ sớm, nhiệt độ ban ngày tăng khá cao, nhiều người cảm thấy trời nóng cũng gần ngang mùa Hè.

Tình trạng nóng bức dự báo vẫn duy trì trong 2 ngày đầu tuần này (28 - 29/9), trước khi miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hà Nội có thể nóng đến mức nào trong 2 ngày đầu tuần?

Ngày 28 - 29/9, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể ở mức 34 - 36oC, tức là sát hoặc đạt ngưỡng nắng nóng. Mà đó mới là nhiệt độ thực, còn nhiệt độ cảm nhận ngoài trời vào buổi trưa và chiều có thể vượt 40°C, thật sự cũng không khác mùa Hè là mấy.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều 28/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau vài ngày nắng và nóng như vậy thì nhiều người không khỏi mong chờ đến lúc nhiệt độ giảm.

Không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến miền Bắc, Hà Nội giảm nhiệt thế nào?

Theo một số mô hình dự báo hiện tại, khoảng 30/9, miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Tuy nhiên, "chịu ảnh hưởng" ở đây không nhất thiết có nghĩa là trời lập tức chuyển gió Đông Bắc và mát lạnh. Mà ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với những yếu tố thời tiết khác có thể khiến nhiệt độ giảm ít nhiều mà thôi.

Dù sao, dự báo Hà Nội sẽ giảm nóng từ ngày 30/9, nhiệt độ cao nhất có thể xuống mức 31 - 33oC, tức là giảm 3 - 4oC so với trước đó. Tóm lại, trời sẽ đỡ nóng nhưng mát lạnh thì chưa có.

Dự báo của mô hình ICON (Đức) về nhiệt độ cao nhất trong ngày 30/9 ở một số khu vực tại miền Bắc. Ảnh: Ventusky, ICON.

Đầu tháng 10, nhiệt độ có thể giảm tiếp

Một số mô hình quốc tế hiện cho rằng từ 1 - 4/10, nhiệt độ Hà Nội có thể tiếp tục giảm, mức cao nhất trong ngày chỉ khoảng 30 - 32oC. Tuy nhiên, các mô hình vẫn đang khá khác biệt nên độ chắc chắn của dự báo này còn thấp.

Những dự báo trên cũng cho thấy thời tiết đang khá phức tạp và thay đổi nhanh. Lúc giao mùa thế này, nhiều người dễ mệt mỏi, nhức đầu, nhất là trẻ em, người già hoặc người có cơ địa nhạy cảm. Vì vậy, người dân nên uống nhiều nước và hạn chế ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng mạnh nếu có thể.