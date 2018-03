Hà Nội lác đác có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 28/3, hai yếu tố gây mưa là rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m và hội tụ gió ở độ cao 1.500m đều mạnh lên, khiến vùng mưa mở rộng ra khắp miền Bắc.

Do mưa vào thời điểm giao mùa nên rất dễ xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật mạnh, thậm chí cả mưa đá. Hôm nay mưa chủ yếu diễn ra ở nửa phía bắc, trục rãnh gió tây nằm ở vĩ độ hơi cao và lúc này nó đang gây mưa chủ yếu cho khu vực vùng núi tây bắc sang phía Hà Giang chứ chưa hạ xuống phía nam.

Nguồn ảnh Internet

Từ giờ đến trưa Hà Nội vẫn tạnh ráo, trưa và chiều nay đôi lúc ở nửa phía bắc (Bắc Thăng Long trở lên, Ba Vì, Sơn Tây... ) có mưa rào, mưa rào nhẹ. Phía nội thành xuôi xuống phía nam (phía Hà Nam) ít có khả năng mưa hơn. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay từ 20-26 độ.

Tại Nam Bộ, ngày 28/3 do áp cao cận nhiệt đới có xu hướng yếu đi nên nền nhiệt giảm 1-2 độ, số điểm nắng nóng 35 độ C chỉ xuất hiện ở Đồng Nai và Bình Phước, còn lại phổ biến 32-34 độ C.

Ngày và đêm 28/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà An