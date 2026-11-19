Đây là kỳ vọng của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khi dự và phát biểu tại dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và chào mừng năm học 2026-2027 do Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nhất là việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Theo ông Dũng, Hà Nội đã có 4 năm liên tiếp đứng đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

Đánh giá cao hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng đây là hướng đi cần được duy trì và mở rộng. Qua những chuyến công tác nước ngoài, ông nhận thấy nhiều mô hình đào tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến có thể nghiên cứu, tiếp thu để nâng cao chất lượng đào tạo trong nước.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cho biết, việc tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế sẽ tạo thêm cơ hội để giảng viên, học sinh, sinh viên tiếp cận tri thức và công nghệ mới. Đặc biệt, sự hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đưa những tiến bộ kỹ thuật vào giảng dạy, thực hành.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (Ảnh: Hồng Thái).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có thêm nhiều sản phẩm, mô hình và sáng kiến sáng tạo phục vụ đời sống, sản xuất.

Ông cũng đặt kỳ vọng những ý tưởng hình thành từ giảng đường, phòng học và phòng thực hành sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện thành sản phẩm có giá trị thực tiễn. Từ môi trường đào tạo nghề, các dự án khởi nghiệp sáng tạo có thể được nuôi dưỡng, phát triển thành doanh nghiệp công nghệ, thậm chí có những doanh nghiệp đạt quy mô kỳ lân trong tương lai.

Kỳ vọng này được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các trường đại học, viện nghiên cứu, những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thế mạnh về thực hành kỹ thuật cũng có điều kiện tham gia phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.