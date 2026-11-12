Hà Nội ký kết chương trình phối hợp với các tỉnh, thành phố cung ứng nông sản cho người dân Thủ đô

Đại biểu tham quan gian hàng bên lề hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp nhằm tăng cường hợp tác liên kết sản xuất với tiêu thụ, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản đáp ứng đầy đủ các quy định về truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Hà Nội và các tỉnh, thành phố sẽ ưu tiên phát triển, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực như: rau củ, trái cây, thủy sản nước ngọt, gạo…, các sản phẩm OCOP và nông sản có lợi thế của hai địa phương theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp với các tỉnh, thành phố. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bên cạnh đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp phát triển thị trường tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức kết nối giao thương trực tiếp giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu giữa giữa các địa phương.

Để Chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường kiến nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn đang cung ứng cho Thủ đô.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và các tỉnh, thành phố tham gia lễ ký kết. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ngành nông nghiệp các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng, quản lý tốt các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, số hóa vùng trồng, vùng nuôi; tăng cường liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và hệ thống phân phối cho thị trường thủ đô Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội và các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì và phát triển 1.400 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng tại Thủ đô. Tiêu biểu là Cần Thơ 149 chuỗi, Đồng Tháp 117 chuỗi, Sơn La 115 chuỗi, Phú Thọ 95 chuỗi, Thái Nguyên 92 chuỗi, Ninh Bình 90 chuỗi…

Sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố đã góp phần đảm bảo nguồn cung các sản phẩm nông lâm thủy sản, cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua.