Hà Nội ký hợp đồng 'chìa khóa trao tay' làm 5 tuyến metro, vận hành trước năm 2031

Lễ ký kết diễn ra giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes - SGC. Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Liên danh nhà thầu và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng ngày hôm nay. Ảnh: HN

Quy mô và lộ trình 5 tuyến metro

Dự án bao gồm 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng chiều dài 253,5 km cùng hệ thống depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành:

Tuyến số 1: Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An.

Tuyến số 10: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm.

Mạng lưới này được định hướng nâng cao năng lực vận tải hành khách khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và thúc đẩy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, Hà Nội lựa chọn phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC có điều chỉnh phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đồng bộ các khâu từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng đến tích hợp hệ thống, thử nghiệm và bàn giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận quyết tâm của Liên danh trong việc tập trung nguồn lực thực hiện dự án, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm soát suất đầu tư theo định hướng không vượt quá 120 triệu USD/km.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các bên tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm tính đồng bộ và kết nối liên thông giữa các tuyến; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong nước; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn (đặc biệt khi thi công hầm ngầm bằng máy TBM) và chi phí; khẩn trương lập kế hoạch tiến độ chi tiết; cũng như nâng cao trách nhiệm giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội ký hợp đồng 'chìa khóa trao tay' làm 5 tuyến metro, vận hành trước năm 2031. Ảnh: HN

Đại diện nhà thầu, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinhomes cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản hợp đồng, nỗ lực đưa 5 tuyến metro vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Để phục vụ thi công đồng loạt trên nhiều công trường, Liên danh Vinhomes - SGC đã chủ động đặt mua hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) - số lượng kỷ lục, cùng trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây. Song song đó, Liên danh phối hợp với các tư vấn quốc tế hàng đầu và ký hợp đồng với Tập đoàn Alstom (Pháp) để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis.

Các tuyến metro áp dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, công nghệ điều khiển CBTC và hướng tới cấp độ tự động hóa GoA4 (vận hành tự động không người lái). Dự án cũng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua mô hình thông tin công trình BIM, GIS, môi trường dữ liệu chung PCDE và định hướng xây dựng Trung tâm Điều hành mạng lưới (NOCC) đa tuyến.