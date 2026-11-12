Hà Nội kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong bữa ăn bán trú

Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt) duy trì ổn định công tác bán trú. Ảnh: Lê Nguyễn

Thực tế kiểm tra tại các địa phương cho thấy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở các trường học Hà Nội vẫn cần được duy trì thường xuyên, với sự phối hợp giám sát của nhà trường, chính quyền và phụ huynh.

Tại Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt), hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú hiện đã ổn định. Từ ngày 6-11, trường chuyển sang hợp tác với đơn vị cung ứng thực phẩm mới sau khi địa phương thống nhất dừng hợp đồng với nhà cung cấp cũ. Việc thay đổi nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, không làm gián đoạn việc chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 400 trẻ ăn bán trú mỗi ngày.

Trước đó, ngày 4-11, phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường khi giao đến trường và phản ánh với chính quyền địa phương. Sáng 5-11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng đưa đến có dấu hiệu bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường đã từ chối tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến.

Trực tiếp kiểm tra tại trường, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ghi nhận các khâu tổ chức bữa ăn được thực hiện theo quy định, có sự giám sát của nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh. Đoàn đề nghị địa phương, nhà trường tiếp tục kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và điều chỉnh những sơ suất.

Tại phường Thanh Xuân hiện có 82 cơ sở giáo dục với gần 24.000 học sinh ăn bán trú. Đoàn kiểm tra ghi nhận địa phương quan tâm chỉ đạo, các nhà trường cơ bản xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản thực phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, việc cập nhật dữ liệu học sinh, giáo viên, đơn vị cung cấp và công khai thực đơn, hình ảnh bữa ăn trên HanoiCheck tại một số cơ sở chưa đồng đều. Đoàn yêu cầu địa phương, các nhà trường sớm khắc phục, nhất là tăng cường hướng dẫn các trường ngoài công lập và nhóm lớp mầm non độc lập.

Từ nay tới cuối năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra việc cung ứng, tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; chú trọng khâu giao nhận thực phẩm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót và xử lý các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh giám sát trực tiếp, phụ huynh có thể tra cứu thông tin bữa ăn bán trú trên HanoiCheck, tích hợp trong ứng dụng iHanoi. Người dùng mở ứng dụng, chọn “Tiện ích”, vào “Giáo dục”, chọn “HanoiCheck” và đăng nhập với vai trò “Phụ huynh”. Tại mục “Thực đơn”, phụ huynh chọn ngày cần xem, nhấn “Chi tiết” để tra cứu món ăn, thông tin nguồn gốc thực phẩm, hình ảnh suất ăn và gửi phản ánh khi cần thiết.