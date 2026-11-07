Hà Nội: Kịp thời khống chế vụ cháy nhà xưởng trong diện chờ cưỡng chế

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực chữa cháy, kịp thời khống chế ngọn lửa, không để xảy ra thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy xuất phát từ một nhà xưởng cấp 4, kết cấu khung sắt, mái tôn, nằm gần Đại lộ Thăng Long. Ngọn lửa ban đầu còn nhỏ nhưng chỉ sau khoảng 10 phút đã bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen lớn. Mặc dù thời điểm xảy ra cháy có mưa, khói vẫn bốc cao, có thể quan sát từ xa.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã sử dụng vòi nước tại chỗ để dập lửa, đồng thời dùng máy xúc phá lớp tôn nhằm tiếp cận khu vực cháy nhưng không thành công. Trong quá trình cháy xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng phải yêu cầu người dân di chuyển ra xa để bảo đảm an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường với 6 xe chữa cháy. Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được huy động tham gia chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác chữa cháy gặp khó khăn do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như nhựa, sơn. Lực lượng chức năng tập trung phun nước khống chế ngọn lửa, đồng thời làm mát các khu vực xung quanh, ngăn cháy lan sang những nhà xưởng lân cận.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau đó, một số máy xúc lớn được huy động phá dỡ các cấu kiện xây dựng, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu vào bên trong. Một phần nhà xưởng bị đổ sập sau vụ cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Trao đổi với phóng viên TTXVN chiều cùng ngày, ông Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh xác nhận, nhà xưởng xảy ra cháy thuộc diện công trình vi phạm đã được địa phương rà soát, xác định để xử lý. Công trình này đã bị cắt điện, nước từ trước, thuộc diện phải di dời do không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đang trong quá trình chờ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Theo ông Phùng Bá Nhân, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã An Khánh đang tổ chức cưỡng chế các công trình, nhà xưởng trái phép tại khu vực gần nơi xảy ra cháy. Do có lực lượng làm nhiệm vụ tại đây, vụ cháy được phát hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã An Khánh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Lãnh đạo địa phương xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê.

Thời gian qua, thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, xã An Khánh đã tăng cường rà soát, phân loại các công trình vi phạm trên địa bàn để có biện pháp xử lý phù hợp.

Cùng với việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác khắc phục sai phạm, góp phần lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng và hạn chế nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn.