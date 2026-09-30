Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h chiều 30/9 tại căn nhà số 14 Tăng Bạt Hổ phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Đây là nhà hàng kinh doanh ăn uống có tên “Bếp hàng xóm”, với kết cấu bên ngoài có nhiều vật liệu gỗ.

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngọn lửa ban đầu bùng lên tại khu vực tum tầng 3. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lụp bụp, sau đó khói đen bốc lên nghi ngút rồi nhanh chóng lan rộng lên các tầng phía trên, có thời điểm ngọn lửa bốc vượt qua cả mái nhà.

Vụ cháy xảy ra tại nhà hàng kinh doanh ăn uống có tên “Bếp hàng xóm”. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 và khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều động 5 xe chữa cháy cùng khoảng 50 - 60 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa.

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiến Thành

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, vụ cháy may mắn không ghi nhận thương vong về người.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.