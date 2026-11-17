Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 17-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Đại La, tổ công tác do Thiếu tá Trịnh Văn Hải làm Tổ trưởng phát hiện một cụ bà tại khu vực ngõ 84 Đại La, phường Bạch Mai có biểu hiện bất thường, nghi bị tai biến.

Cảnh sát giao thông nhờ xe cứu thương đang lưu thông trên đường hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với người dân hỗ trợ nạn nhân, đồng thời liên hệ với gia đình và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình trạng sức khỏe của cụ bà, tổ công tác không chờ xe cấp cứu mà chủ động nhờ một xe cứu thương đang lưu thông trên đường hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại bệnh viện, cụ bà được các y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời. Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân bị tai biến nhẹ, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tổ công tác cảm ơn tài xế xe cứu thương đã hỗ trợ.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, đại diện gia đình đã đến đơn vị gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4.