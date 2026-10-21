Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa

Lực lượng chức năng khẩn trương đưa người bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

4 giờ 15 phút ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ 132 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và số 11 khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng, diện tích khoảng 45m2 mỗi sàn. Đám cháy xuất phát tại tầng 1, nơi có nhiều đồ gia dụng dễ cháy, khiến lửa lan nhanh, sinh ra lượng lớn khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên.

Qua xác minh ban đầu, trước khi lực lượng chức năng có mặt, 10 người đã tự thoát nạn ra bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn 3 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai phương án tiếp cận, phá cửa, tìm kiếm và đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Những người được giải cứu sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.