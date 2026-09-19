Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong ống cống tại khu vực cống Chèm

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 16 giờ 09 phút ngày 18/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo về việc có người mắc kẹt bên trong khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Khu vực cống nơi 2 nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: CAHN

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 14 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 02 người đang bị mắc kẹt sâu bên trong khu vực ống cống.

Cảnh sát PCCC&CNCH bàn giao 2 người mắc kẹt cho lực lượng y tế. Ảnh: CAHN

Dưới điều kiện không gian chật hẹp và gặp nhiều khó khăn, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận và đưa 2 người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và quyết liệt, đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được cả 2 người mắc kẹt ra vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.