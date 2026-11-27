Theo báo cáo MarketBeat quý III/2026 của Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc tiếp tục mở rộng nguồn cung ở cả ba phân khúc đất khu công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho xây sẵn. Nhu cầu thuê vẫn được duy trì, giúp mặt bằng giá tương đối ổn định.

Ở phân khúc đất khu công nghiệp, tổng nguồn cung đạt 25.455 ha, tăng 0,9% so với quý trước và 7,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, thị trường có thêm gần 1.500 ha từ 9 dự án mới. Hải Phòng và Bắc Ninh dẫn đầu về nguồn cung, lần lượt chiếm 26% và 23%.

Tỉ lệ lấp đầy bình quân đạt 65%, tăng 0,6 điểm phần trăm theo quý nhưng giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, chủ yếu do nguồn cung mới cần thời gian tìm kiếm khách thuê.

Hà Nội tiếp tục đạt tỉ lệ lấp đầy 100%, Bắc Ninh và Hưng Yên trên 70%. Giá chào thuê bình quân đạt 3,6 triệu đồng/m2/chu kỳ thuê, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Hà Nội kín chỗ thuê khu công nghiệp, Hải Phòng chịu áp lực nguồn cung mới.

Với nhà xưởng xây sẵn, nguồn cung đạt khoảng 6,1 triệu m2, tăng 3,8% theo quý và 19,1% theo năm. Gần 700.000 m2 diện tích mới được đưa vào vận hành trong 9 tháng, tập trung tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Phú Thọ.

Tỉ lệ lấp đầy bình quân đạt 85%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với quý trước. Bắc Ninh và Hải Phòng ghi nhận tỉ lệ lấp đầy tăng lên khoảng 81-82%, trong khi Phú Thọ và Quảng Ninh chịu áp lực hấp thụ do chiếm khoảng 80% diện tích nhà xưởng mới bổ sung trong quý.

Giá thuê bình quân đạt 131.800 đồng/m2/tháng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Nhu cầu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học.

(Ảnh: Cushman & Wakefield Việt Nam).

Ở phân khúc nhà kho xây sẵn, tổng nguồn cung đạt khoảng 3,7 triệu m2, tăng 2,8% theo quý và 4% theo năm. Bắc Ninh chiếm 43% nguồn cung, Hải Phòng 26% và Hưng Yên 19,2%, tương đương 88,2% tổng nguồn cung toàn miền Bắc.

Tỉ lệ lấp đầy bình quân đạt 85%, giảm 0,4 điểm phần trăm theo quý nhưng tăng 7,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Hà Nội đạt 100%, trong khi Ninh Bình, Quảng Ninh và Hưng Yên đều trên 90%.

Riêng Hải Phòng giảm 4,4 điểm phần trăm xuống 82% do nguồn cung mới liên tục gia tăng. Giá thuê bình quân đạt 129.900 đồng/m2/tháng, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Theo ông Thuận Nguyễn - Giám đốc Bộ phận Cho thuê Văn phòng và Công nghiệp Cushman & Wakefield Việt Nam, hoạt động mở rộng sản xuất, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hạ tầng giao thông, logistics tiếp tục là những động lực chính của thị trường.

Giai đoạn 2026-2028, miền Bắc dự kiến có thêm khoảng 8.577 ha đất khu công nghiệp, gần 965.000 m2 nhà xưởng xây sẵn và 692.000 m2 nhà kho xây sẵn. Nguồn cung nhà kho mới sẽ tập trung chủ yếu tại Bắc Ninh và Hải Phòng, với hơn 90% diện tích dự kiến bổ sung thuộc hai địa phương này.

Cushman & Wakefield nhận định nguồn cung gia tăng có thể gây áp lực lên tỉ lệ lấp đầy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực này được kỳ vọng mang tính tạm thời nhờ nhu cầu thuê từ dòng vốn FDI, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và hoạt động mở rộng sản xuất công nghiệp.