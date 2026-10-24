Hà Nội kiên trì mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên

Kế hoạch hướng tới tiếp tục thực hiện nhất quán các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù.

Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hộinăm 2026; kiên trì mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Chuyển hóa nguồn lực đất đai, đầu tư, khoa học - công nghệ, dữ liệu thành động lực phát triển Thủ đô; gắn tăng trưởng với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; chuẩn bị điều kiện cho năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa thành công việc rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ điều kiện bảo đảm. Việc chỉ được coi là hoàn thành khi có kết quả thực tế; kết quả đó là căn cứ đánh giá người đứng đầu.

Để thúc đẩy tăng trưởng, thành phố sẽ rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV-2026 trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm; lượng hóa đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, dự án và địa bàn, phân tích dư địa tăng trưởng, xây dựng giải pháp điều hành phù hợp, tập trung vào các nhiệm vụ có thể tạo sản lượng, giá trị gia tăng và nguồn thu ngay trong năm 2026.

Hà Nội đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, theo dõi, kiểm soát biến động giá cả thị trường; tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Đối với đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm, thành phố tập trung rà soát về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều kiện thi công và các vấn đề phát sinh đối với từng dự án, công trình trọng điểm.

Trong đó, thành phố ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành, tạo khối lượng và giải ngân thực chất trong năm 2026; gắn tiến độ giải ngân vốn với khối lượng, chất lượng, hiệu quả công trình; kịp thời rà soát, tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn theo thẩm quyền, đúng quy định.

Về quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, thành phố hoàn thiện kế hoạch nguồn thu ngân sách từ đất giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở danh mục dự án, quỹ đất có khả năng thực hiện; làm rõ điều kiện pháp lý, tiến độ tạo quỹ đất, nhu cầu chi phí, trách nhiệm tổ chức thực hiện và nguồn thu dự kiến theo từng năm.

Đặc biệt, thành phố gắn khai thác nguồn lực đất đai với thực hiện quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, giao thông công cộng; bảo đảm quỹ đất phục vụ tái định cư, hạ tầng xã hội, không gian công cộng và nhu cầu phát triển lâu dài.

Trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hà Nội ưu tiên hoàn thiện, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực.

Cùng với đó là phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng được thành phố quan tâm, cụ thể là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng.

Thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội gắn với phát triển kinh tế; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động trước các tình huống phát sinh.

Thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết hợp tác thành chương trình, dự án đầu tư, đào tạo, chuyển giao công nghệ và kết quả cụ thể.