Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn học đường nếu có

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra việc tổ chức bán trú tại xã Quảng Bị ngày 24-9-2026. Ảnh: CTV

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn học đường trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được cả hệ thống chính trị và các sở, ngành quan tâm. Hà Nội cũng là một trong những địa phương tiên phong trong quản lý, giám sát và công khai việc tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục.

Theo bà Trần Lưu Hoa, năm học này có hai điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, thành phố đã phân cấp việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các xã, phường, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.

Thứ hai, thành phố xây dựng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. “Đây là hai điểm rất mới”, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói.

Bà Trần Lưu Hoa cho biết, trong thời gian qua, khi có những phản ánh liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn học đường, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố, đã ngay lập tức kiểm tra, giám sát và yêu cầu báo cáo theo tinh thần nghiêm khắc, nghiêm túc, công khai, minh bạch; kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.

Theo phân cấp, đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm thuộc trách nhiệm của địa phương. Công tác kiểm tra, xác minh được thực hiện theo hai hướng: Địa phương chủ động kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền; đồng thời, các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo quyết định của UBND thành phố cũng có trách nhiệm kiểm tra.

Qua kiểm tra, các đoàn sẽ chỉ rõ những vi phạm, nếu có, hoặc những tồn tại cần khắc phục ngay, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Đối với xã Quảng Bị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi có phản ánh, thành phố đã thành lập hai đoàn kiểm tra đến làm việc. Các đoàn kiểm tra làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung làm rõ các nội dung được phản ánh.

Ngay sau khi có nội dung kiểm tra của các đoàn công tác thành phố, UBND xã Quảng Bị cũng đã có các báo cáo và triển khai biện pháp khắc phục, xử lý. Trong đó, xã đã dừng ngay đơn vị cung cấp thực phẩm được phản ánh; đồng thời gửi thực đơn lưu để phục vụ công tác kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND xã Quảng Bị sẽ có báo cáo và xem xét, đề xuất hướng xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí cùng các sở, ngành của thành phố để chúng ta có thể làm tốt một nhiệm vụ mà Hà Nội đặt lên hàng đầu, đó là bảo đảm việc tổ chức bữa ăn học đường cho các cháu học sinh”, bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh.