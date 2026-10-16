Hà Nội kiên quyết thu hồi đất dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư yếu năng lực

Tiến độ xử lý các dự án tồn đọng

Theo báo cáo tại cuộc họp rà soát mới đây của UBND TP Hà Nội với các sở, ngành và địa phương, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ban hành ngày 29/3/2026. Ngoài 341 dự án theo kế hoạch ban đầu, các đơn vị đã đề xuất bổ sung thêm 191 dự án mới vào diện rà soát.

Hà Nội sẽ kiên quyết thu hồi đất dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư yếu năng lực. Ảnh: Hà Đương

Đối với nhóm 300 dự án đã rà soát, hiện có 13 dự án thuộc diện chấm dứt đầu tư hoặc đưa ra khỏi danh sách theo dõi (gồm 9 dự án chấm dứt đầu tư và 4 dự án đã hoàn thành). Bên cạnh đó, 17 dự án đã khởi công và đang thi công. Như vậy, toàn thành phố còn 270 dự án cần tiếp tục xử lý.

Trong số 270 dự án này, 96 dự án đã tháo gỡ xong vướng mắc và đang hoàn thiện thủ tục; 15 dự án tạm dừng để rà soát theo quy hoạch lớn hoặc kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp. Với 159 dự án còn lại, thành phố đã xác định hướng giải quyết, thời gian hoàn thành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì 85 dự án, Sở Tài chính theo dõi 58 dự án, Thanh tra Thành phố 10 dự án, Thuế thành phố Hà Nội 4 dự án và Sở Xây dựng 2 dự án. Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết hồ sơ không quá 2 tháng kể từ khi nhận đủ giấy tờ; riêng công tác giải phóng mặt bằng không được kéo dài quá 3 tháng.

Đối với 191 dự án mới phát sinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính đã xác định hướng xử lý cho 96 dự án (tăng 8 dự án so với tuần trước). Còn 95 dự án chưa phân loại sẽ tiếp tục được rà soát và đề xuất phương án trước ngày 15/12/2026.

Chấm dứt dự án, đấu giá lại đất bỏ hoang

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành phân loại dự án, phân công rõ trách nhiệm đến từng phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết hồ sơ để xử lý dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài. Những dự án đã đủ điều kiện pháp lý phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đôn đốc nhà đầu tư khởi công.

Đặc biệt, đối với các nhà đầu tư thiếu năng lực, không phối hợp với chính quyền địa phương, chậm thực hiện nghĩa vụ hoặc không triển khai dù đã xong thủ tục, thành phố kiên quyết lập hồ sơ đề xuất chấm dứt dự án và thu hồi đất theo quy định. Diện tích đất sau thu hồi sẽ được giao đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, tránh tình trạng tiếp tục bỏ hoang, gây lãng phí.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các xã, phường được giao chủ động phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm vướng mắc, kể cả ở những vị trí nhỏ lẻ. Nếu chủ đầu tư không bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt, địa phương phải báo cáo ngay để thành phố xem xét trách nhiệm và đánh giá lại năng lực nhà đầu tư.

Hà Nội sẽ duy trì giao ban định kỳ, đánh giá kết quả hằng tuần và công khai thông tin các dự án chậm triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền cũng như nhà đầu tư, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển Thủ đô.