Nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về quy trình thẩm định, nguồn vốn, dữ liệu bản đồ và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026.

Đối với nhóm quy hoạch chung xã, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố yêu cầu 5 xã gồm Vật Lại, Hát Môn, Quốc Oai, Kiều Phú và Kim Anh khẩn trương gửi hồ sơ quy hoạch chung đến Sở Xây dựng để xem xét, thẩm định.

Để rút ngắn thời gian thực hiện, Sở Xây dựng đề xuất xem xét, thẩm định quy hoạch chung của 5 xã này đồng thời với quá trình tổ chức lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan.

Phương thức này cũng được đề xuất áp dụng đối với 53 hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị đang thực hiện quy trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ "làn xanh" trong quá trình tham gia ý kiến thẩm định.

Theo đó, các cơ quan được lấy ý kiến phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với nội dung quy hoạch, thời gian cho ý kiến không quá 5 ngày làm việc, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định ban hành kèm theo Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND thành phố.

Liên quan đến nguồn lực thực hiện, Sở Xây dựng kiến nghị Sở Tài chính khẩn trương bố trí vốn cho Quy hoạch phân khu E3, xã Sóc Sơn. Đây là một trong những quy hoạch có nguy cơ chậm tiến độ do chưa được bố trí vốn.

Đồng thời, Sở Tài chính cần rà soát tổng thể các nhiệm vụ quy hoạch thuộc Kế hoạch số 331/KH-UBND, hướng dẫn, bố trí đủ kinh phí nghiên cứu lập quy hoạch và thực hiện các thủ tục liên quan cho các sở, ngành, UBND xã, phường theo quy định.

Về dữ liệu phục vụ lập quy hoạch, Sở Xây dựng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng bản đồ địa hình, cả bản giấy có đóng dấu xác nhận và bản số cung cấp cho các cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch.

Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/8/2026 về triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang triển khai nghiên cứu lập 125 quy hoạch, gồm 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 1 quy hoạch không gian ngầm, 44 quy hoạch chung xã, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Thành phố phấn đấu hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ các quy hoạch trong năm 2026.

Đối với nhóm quy hoạch phân khu khu chức năng công nghiệp, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu trong tháng 11/2026.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị tăng cường trách nhiệm của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội với vai trò là đơn vị tư vấn chủ đạo trong nghiên cứu lập quy hoạch của thành phố.

Ngoài việc hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị tư vấn khác bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và tuân thủ định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Viện cần tăng cường tham gia nghiên cứu lập các quy hoạch lớn, quan trọng.

Trong đó, tập trung vào các quy hoạch phân khu đô thị khu vực nội đô, nội thành, đô thị trung tâm, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm Thủ đô.