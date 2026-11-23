Hà Nội sử dụng xe rửa đường để giảm bớt bụi bẩn. Ảnh: ANH NGỌC

Tháng 11/2026, hệ thống quan trắc IQAir thống kê, Thành phố Hà Nội có 3 ngày chất lượng không khí nhiều khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13, 14 và 15/11, trên địa bàn Hà Nội, hệ thống quan trắc IQAir ghi nhận nhiều khu vực nồng độ bụi đã vượt ngưỡng quy chuẩn, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở ngưỡng rất xấu và nguy hại.

Theo cơ quan chuyên môn, ô nhiễm không khí ở Hà Nội thường gia tăng từ tháng 10 năm trước và kéo dài đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, giai đoạn 2023-2025, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm thường xuyên vượt 40 µg/m³, riêng năm 2025 lên tới 48,5 µg/m³.

Nguyên nhân do thời tiết ít mưa, tốc độ gió thấp, độ ẩm cao và hiện tượng nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, dễ tích tụ ở tầng không khí sát mặt đất. Trong khi đó, hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt vẫn liên tục phát sinh bụi, khí thải.

Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí không chỉ do những nguồn phát thải nằm trong địa giới Hà Nội. Các hoạt động sản xuất, giao thông, xây dựng, đốt phụ phẩm nông nghiệp... tại những địa phương lân cận cũng có thể tác động đến chất lượng không khí chung.

Do đó, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Ninh phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí theo Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô. Thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương xây dựng cơ chế kết nối lâu dài, có đầu mối, có dữ liệu và quy trình ứng phó chung.

Bà Lưu Thị Thanh Chi - Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, những điểm nóng phát thải tại khu vực giáp ranh cần được đưa vào theo dõi, kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng địa phương này đã xử lý nhưng nguồn ô nhiễm từ địa bàn khác vẫn tiếp tục phát sinh.

Hà Nội và các địa phương ký kết Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường. ﻿(Ảnh: HUY KIÊN)

Thực hiện Điều 30 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, ngày 4/6/2026, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên đã ký Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường.

Quy chế phối hợp nhằm thiết lập cơ chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường, bảo đảm thống nhất, ổn định và hiệu quả; Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường có tính chất liên tỉnh, liên vùng hoặc vượt quá khả năng xử lý của một địa phương.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, giám sát, dự báo, cảnh báo và điều phối các vấn đề môi trường liên vùng trên cơ sở dữ liệu và thông tin môi trường thống nhất; Tăng cường phối hợp quản lý các nguồn phát thải, dòng chất thải, nguồn nước và các nguy cơ ô nhiễm có phạm vi ảnh hưởng liên vùng; Chia sẻ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường liên vùng.