Hà Nội kiến nghị bổ sung nguồn lực để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 11%/năm

Chiều 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027 cùng các nội dung liên quan.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Thắng, các đại biểu Quốc hội thành phố đã thảo luận trách nhiệm về những nội dung của kỳ họp. Ông đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến, làm rõ những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, các kiến nghị cụ thể và những nội dung còn có ý kiến khác nhau để gửi cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu.

Tăng trưởng phải gắn với hiệu quả sử dụng nguồn lực

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương và Chính phủ, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, theo ông, yêu cầu đặt ra không chỉ là đạt tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Đối với thị trường bất động sản, ông Thắng nhấn mạnh yêu cầu lành mạnh hóa thị trường, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Về tín dụng, cần điều hành theo hướng giảm lãi suất, phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, ngân hàng chính sách và các chính sách liên quan. Trong khi đó, công tác ngân sách cần chú trọng mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, chống chuyển giá nhưng không tạo gánh nặng bất hợp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với kế hoạch năm 2027, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, CPI bình quân khoảng 4,5% đòi hỏi các kịch bản điều hành cụ thể, có thể kiểm chứng theo từng quý, ngành và địa phương.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 18/10 (Ảnh: Hữu Thắng).

Ông Thắng cho rằng, tăng trưởng cần dựa nhiều hơn vào sản xuất, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, công nghệ và năng suất lao động. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ các chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng.

Công tác điều hành giá cần có lộ trình phù hợp, tránh tập trung điều chỉnh vào cùng một thời điểm. Thành phố cũng lưu ý yêu cầu giảm chi phí logistics, chi phí tuân thủ, tăng cường cạnh tranh, chống găm hàng và thao túng giá, nhất là trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh dư địa vay nợ công không đồng nghĩa với việc chi tiêu không giới hạn. Nguồn vốn vay mới cần ưu tiên cho các công trình có hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Đề nghị làm rõ tác động đến ngân sách Hà Nội

Một nội dung đáng chú ý được ông Trần Đức Thắng đề cập là phương án phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đối với bốn khoản thuế gồm thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường.

Theo ông Thắng, tác động cụ thể đối với ngân sách Hà Nội phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia cuối cùng. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ ngân sách địa phương được hưởng giảm, nguồn thu thành phố giữ lại sẽ giảm, trong khi nhu cầu chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên vẫn duy trì hoặc tăng lên.

Trước vấn đề này, các đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính cung cấp phương án tính toán theo nhóm địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và lượng hóa mức tăng, giảm thu của Hà Nội cũng như các địa phương chịu tác động.

Việc đánh giá cần được thực hiện theo từng sắc thuế, từng năm, đồng thời làm rõ ảnh hưởng đến chi thường xuyên, đầu tư phát triển, khả năng trả nợ và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Đối với Hà Nội, vấn đề này có ý nghĩa quan trọng khi thành phố được giao những nhiệm vụ phát triển lớn, với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm trong nhiệm kỳ. Vì vậy, nguồn lực ngân sách cần được tính toán tương xứng với trách nhiệm và mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Tinh thần là thành phố chấp hành nghiêm túc kết luận của Quốc hội, của Trung ương nhưng phải tìm ra giải pháp để duy trì và giữ được đà tăng trưởng cho thành phố".

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh dư địa vay nợ công không đồng nghĩa với việc chi tiêu không giới hạn (Ảnh: Hữu Thắng).

Từ đó, ông Trần Đức Thắng cho biết, các đại biểu kiến nghị nghiên cứu cơ chế bổ sung có mục tiêu cho Hà Nội trong nhiệm kỳ, bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, ngoài phần 193.000 tỷ đồng đã được xem xét cân đối trong dự toán.

Theo ông, việc điều chỉnh cơ chế phân chia nguồn thu cần được đánh giá đầy đủ trong mối quan hệ với nhiệm vụ Trung ương giao và yêu cầu duy trì động lực tăng trưởng của Thủ đô. Bảo đảm nguồn lực không chỉ là vấn đề cân đối ngân sách mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng triển khai các dự án trọng điểm và thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng dự báo, công khai dữ liệu kinh tế - ngân sách, đánh giá hiệu quả chi tiêu theo kết quả đầu ra và đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng nhưng không hợp thức hóa sai phạm.

Các chính sách an sinh xã hội, chế độ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng cần được rà soát, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.