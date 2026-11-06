Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Nhấn mạnh việc được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực trực tiếp chủ trì, hoàn thành việc ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong tháng 11/2026.