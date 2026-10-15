Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Dù GRDP quý III/2026 tăng 10,02%, kết quả này vẫn thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng 12,54%; có tới 15/20 ngành chưa đạt kịch bản đề ra. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm 2026, GRDP quý IV của Hà Nội phải tăng 16,55%.

Trước yêu cầu này, Hà Nội rà soát, xác định rõ từng nhiệm vụ, doanh nghiệp, dự án có khả năng tạo thêm sản lượng và giá trị ngay trong năm, từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành và lãnh đạo phụ trách. Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Thành phố cần chủ động chuẩn bị dự án, hạ tầng và nhân lực cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm kết quả trước mắt gắn với việc tạo dựng động lực tăng trưởng lâu dài.

Tập trung 8 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm chỉ tiêu. Hà Nội tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7, đồng thời cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%. Trong đó, ngành công nghiệp và xây dựng phấn đấu tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong 3 tháng cuối năm, Thành phố tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gắn yêu cầu tăng trưởng với kết quả cụ thể của từng ngành, lĩnh vực và dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Trước hết, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thi công xây dựng và triển khai các dự án động lực. Thành phố điều hành, điều chuyển vốn linh hoạt; tăng tốc thi công các công trình trọng điểm, nhất là cầu qua sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị, công trình chống ngập và nhà ở xã hội. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và vật liệu xây dựng cần được tháo gỡ kịp thời, bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng xây lắp thực tế.

Cùng với đầu tư công, Thành phố chú trọng thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và phát triển năng lực sản xuất mới. Các doanh nghiệp, ngành hàng có khả năng tăng sản lượng được hỗ trợ trực tiếp, đồng thời được tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, tín dụng, logistics và thị trường. Hà Nội cũng đẩy mạnh kết nối đơn hàng, xúc tiến xuất khẩu, đưa các dự án công nghiệp đủ điều kiện vào hoạt động, qua đó bổ sung năng lực sản xuất và đóng góp vào tăng trưởng.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, Thành phố triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại và khuyến mại cuối năm; phát triển du lịch, kinh tế đêm cùng các sự kiện văn hóa, thể thao. Các giải pháp hướng đến tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao giá trị gia tăng thực tế của ngành dịch vụ.

Để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng đối với những dự án có khả năng triển khai ngay. Thành phố thúc đẩy chuyển các thỏa thuận hợp tác thành vốn đầu tư thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, xử lý các dự án chậm triển khai và thúc đẩy thị trường bất động sản, qua đó tạo thêm động lực từ đầu tư tư nhân.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động. Thành phố đẩy nhanh giải ngân kinh phí, triển khai các nhiệm vụ có sản phẩm đầu ra cụ thể, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh cũng như quản trị.

Hà Nội đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Song song với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Hà Nội chú trọng kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua của người dân. Thành phố theo dõi sát diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chủ động bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; kiểm soát giá vật liệu xây dựng, năng lượng, logistics, lương thực, thực phẩm và xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và phát triển hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được tập trung xử lý, nhất là tại các dự án trọng điểm. Thành phố yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư, đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành của từng cơ quan, địa phương, hạn chế tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cuối cùng, Hà Nội siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, tăng cường theo dõi tăng trưởng dựa trên kết quả cụ thể. Chỉ tiêu, sản phẩm và tiến độ được giao theo từng ngành, dự án, doanh nghiệp trọng điểm; kết quả thực hiện được cập nhật thường xuyên để kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành. Thành phố ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn có khả năng nhanh chóng tạo thêm sản lượng, doanh thu, khối lượng xây dựng và giá trị tăng thêm trong quý IV, qua đó tạo cơ sở hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ dự án, công trình trọng điểm

Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai 72 dự án, công trình trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư hơn 230.000 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 được Thành phố giao cho các dự án gần 42.000 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm 7 cầu lớn qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, đường kết nối và nút giao.

Tính đến ngày 30/9, các dự án đã giải ngân 33,6 nghìn tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm 2026 được giao. Riêng lĩnh vực giao thông đường bộ giải ngân 28,9 nghìn tỷ đồng, đạt 83%. Trong đó, nhóm cầu qua sông đạt 92,8%; đường vành đai đạt 85,7%; trục hướng tâm, kết nối và nút giao đạt 71,3%; nhóm thủy lợi, thoát nước và môi trường đạt 68,2%.

Nhiều cây cầu vượt sông Hồng đang được TP Hà Nội gấp rút thi công.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Hà Nội tập trung rà soát, xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố đã rà soát 342 dự án. Sau khi loại 3 dự án trùng lặp, 17 dự án đã hoặc dự kiến hoàn thành và 2 dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA, danh mục còn 320 dự án, được phân thành 3 nhóm để xử lý.

Cụ thể, 54 dự án được đề xuất dừng, chấm dứt thực hiện, với tổng mức đầu tư 6.153 tỷ đồng; 76 dự án tạm dừng bố trí vốn để rà soát, có tổng mức đầu tư 15.207 tỷ đồng; 190 dự án tiếp tục triển khai, với tổng mức đầu tư 75.592 tỷ đồng.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, UBND Thành phố đã tập trung xử lý 341 dự án. Đến nay, 71 dự án đã được xử lý dứt điểm, gồm 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 33 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc bị thu hồi quyết định giao đất; 17 dự án đã khởi công.

Ngoài ra, 102 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và được phép tiếp tục thực hiện, hoàn thiện thủ tục. Có 15 dự án tạm dừng để rà soát theo bản án, kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp hoặc quy hoạch được phê duyệt.

Với 153 dự án còn lại, Thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý. Trong số này, 68 dự án đã được đánh giá sơ bộ về tính khả thi để xem xét tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư; 85 dự án đang được rà soát, đánh giá trong tháng 10/2026.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng quý III/2026 tăng 13,63%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 10,89%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 15,03% cả năm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 11% của Thành phố, ngành xây dựng phải tăng khoảng 21,69% trong quý IV/2026, tương ứng giá trị sản xuất khoảng 278.000 tỷ đồng.

Dự án hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng dần hình thành.

Để hoàn thành mục tiêu, ông Võ Nguyên Phong nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh thi công tại những khu vực đã có mặt bằng, không chờ giải phóng mặt bằng toàn tuyến; tập trung vào các dự án giao thông, đường vành đai, quốc lộ và hồ điều hòa.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Sở Xây dựng kiến nghị tập trung triển khai trong quý IV/2026 những tuyến đủ điều kiện, tạo thêm khối lượng xây dựng và động lực phát triển đô thị trong những năm tiếp theo. Thành phố cũng cần chủ động quản lý nguồn cung, công bố giá vật liệu và hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong hợp đồng xây dựng.

Võ Nguyên Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường có dự án trọng điểm tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung bàn giao mặt bằng sạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án do địa phương làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển của Thành phố trong năm 2026.

Kinh tế số chiếm 16,7% GRDP Hà Nội

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, thời gian qua, Thành phố đạt nhiều kết quả trong hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, dữ liệu số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ nét về quy mô và cơ cấu nguồn lực khi Hà Nội bố trí hơn 9.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng chi ngân sách.

Nhờ đó, giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 22,85% GRDP, tương đương 295,9 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm đóng góp của đổi mới sáng tạo. Để đánh giá đầy đủ hơn tác động của các lĩnh vực này đối với tăng trưởng kinh tế, Thành phố đã đặt hàng nhiệm vụ xây dựng mô hình đo lường mức đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2035.

Nhiều dự án công nghệ đang được TP Hà Nội triển khai.

Kinh tế số tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, chiếm 16,7% GRDP, tăng 13,25% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, kinh tế số chiếm 15,9% giá trị tăng thêm của ngành, cho thấy công nghệ số ngày càng lan tỏa vào các lĩnh vực kinh tế truyền thống.

Hai lĩnh vực có mức tăng trưởng cao nhất là y tế, tăng 37,36%, và giáo dục - đào tạo, tăng 32,86%. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc triển khai các ứng dụng, giải pháp số như bệnh án điện tử, HanoiCheck, học bạ số và tuyển sinh trực tuyến.

Cùng với thúc đẩy chuyển đổi số, Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, tạo không gian cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và sản xuất. Trong năm 2026, Thành phố đã khởi công 6 khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.400 ha; đồng thời giao nhiệm vụ lập quy hoạch mới 10 khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.455 ha.

Đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố dự kiến tái cấu trúc toàn diện không gian, chức năng và mô hình quản trị. Theo định hướng, khu công nghệ cao hiện hữu có diện tích 1.586 ha sẽ được tổ chức lại từ 8 phân khu chức năng đơn lẻ thành 3 phân khu tích hợp, đồng thời tăng mạnh chức năng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là lõi nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, khu vực phát triển mới có diện tích khoảng 890 ha, trong đó khoảng 584 ha dành cho phát triển mới, được định hướng trở thành không gian sản xuất công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Thành phố hướng tới hình thành các cụm ngành quy mô lớn, khép kín chuỗi hoạt động từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa.

Trong quý IV/2026, Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gắn mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với hiệu quả thực tế.

Trước hết, Thành phố rà soát 7 chỉ tiêu có kết quả thực hiện còn thấp và 4 nhiệm vụ quá hạn; đẩy nhanh giải ngân kinh phí dành cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy đưa các sản phẩm vào sử dụng.

Các sở, ngành được yêu cầu bám sát kịch bản phát triển kinh tế số theo từng ngành, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thị trường, đầu tư, nhân lực, công nghệ và thủ tục. Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất giải pháp có thể triển khai ngay, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho tăng trưởng năm 2027. Thành phố cũng sẽ sơ kết đợt cao điểm 100 ngày, lựa chọn những mô hình hiệu quả để nhân rộng.

Cùng với đó, Hà Nội tập trung hoàn thiện thủ tục phê duyệt, ký hợp đồng đối với các nhiệm vụ đủ điều kiện, hướng tới giải quyết những bài toán lớn và phát triển công nghệ chiến lược; triển khai các đề án phòng thí nghiệm trọng điểm. Thành phố cũng thúc đẩy đưa Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm vào các hoạt động tài trợ, đầu tư cụ thể, đồng thời tiếp tục triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Về dữ liệu số, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành Kho dữ liệu dùng chung, triển khai 82 cơ sở dữ liệu giai đoạn 2 trước ngày 31/12/2026. Mỗi cơ quan cần xác định rõ các bài toán khai thác dữ liệu và đưa các phương án tái cấu trúc thủ tục vào vận hành, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% trước cuối năm.

Chuyển hóa nguồn lực thành động lực phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương nêu 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án ngoài ngân sách. Theo đó, cần làm rõ khối lượng, tiến độ thực hiện từng dự án, nhất là tiến độ thu tiền sử dụng đất, khả năng hoàn thành và bàn giao công trình; đồng thời gắn việc triển khai dự án với cơ cấu lại kinh tế địa phương, tạo sinh kế cho người dân và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thành phố cần rà soát năng lực chủ đầu tư, nhà thầu thông qua phối hợp với cơ quan thuế, ngân hàng, hải quan và các đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, chủ động nhận diện nguy cơ, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, không chờ đến khi hết thời gian thực hiện mới kiến nghị điều chỉnh dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu.

Đối với những tồn tại, hạn chế đã được HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố chỉ ra qua hoạt động giám sát nhưng chưa được khắc phục dứt điểm, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và giải pháp xử lý. Trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu đô thị, kiểm soát biến động thị trường bất động sản và kịp thời ban hành chính sách phù hợp theo thẩm quyền.

Về khai thác nguồn lực đất đai, ông Trần Thế Cương cho biết cần xác định quỹ đất dự trữ phát triển, điều tiết thị trường bất động sản; đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án có khả năng khai thác, tạo giá trị gia tăng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV. Đảng ủy UBND TP Hà Nội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng và xác định những dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026. Nhiệm vụ cần được giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đi kèm các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.

Để tạo chuyển biến thực chất tại các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai, Đảng ủy UBND Thành phố cần chỉ đạo rà soát tiến độ từng công trình, nhất là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và công trình hạ tầng. Đối với những khu vực đã bàn giao mặt bằng, cần tổ chức thi công ngay.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với chuẩn bị tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các xã, phường cần tích cực vào cuộc, giải thích rõ chính sách, công khai phương án và tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết kiến nghị.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng lưu ý yêu cầu xây dựng phương án khai thác đất đai gắn với cân đối đầu tư dài hạn; điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mở rộng không gian đô thị, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội nhấn mạnh việc đưa các cơ chế phát triển Thủ đô vào thực tiễn, gắn nhiệm vụ trước mắt với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đối với các dự án đã được áp dụng cơ chế lệnh khởi công khẩn cấp, việc triển khai phải bảo đảm tiến độ hoàn thành theo cam kết, đồng thời xác định rõ cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm.