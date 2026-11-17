Ngày 17/11, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là chuyển từ tư duy làm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sang sử dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán phát triển.

Theo ông Dũng, dù đạt được nhiều kết quả, Hà Nội kiên định quan điểm triển khai chuyển đổi số thực chất, không chạy theo thành tích. Thực tế, công tác cập nhật, tổng hợp số liệu vẫn còn khó khăn, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hồng Thái).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, chuyển đổi số có 70% là chuyển đổi quy trình, thay đổi phương thức quản trị và 30% là công nghệ. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong quy trình phù hợp, giải quyết những vấn đề cụ thể và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo duy nhất

Năm 2026, Hà Nội bố trí khoảng 9.090 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 4% tổng chi ngân sách địa phương. Đây là nguồn lực lớn, đòi hỏi quá trình tổ chức thực hiện phải quyết liệt và hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo duy nhất để đánh giá kết quả, bởi có những nhiệm vụ không cần giải ngân nhưng vẫn có thể hoàn thành.

Thành phố cũng xác định tránh tình trạng số hóa tràn lan, mà phải xuất phát từ yêu cầu thực tế và bài toán cụ thể của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

Hiện Hà Nội tập trung xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu, đồng thời đề nghị các bộ, ngành quan tâm chia sẻ dữ liệu để địa phương khai thác, phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (Ảnh: Hồng Thái).

Trong quá trình triển khai, thành phố mong muốn Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, phân định rõ nhiệm vụ giữa các địa phương, tránh tình trạng nhiều nơi cùng đầu tư, triển khai những nội dung tương tự, gây lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, cần có sự phân công cụ thể địa phương nào nghiên cứu, phát triển, địa phương nào tổ chức ứng dụng, sản xuất; cũng như xây dựng cơ chế để Nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên đối với những sản phẩm công nghệ phù hợp.

"Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải là có bao nhiêu phần mềm, bao nhiêu thiết bị hay đạt thứ hạng nào, mà là giải quyết được những vấn đề thực tiễn, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì cách làm này, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo trong quá trình chuyển đổi số", ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Tránh để chuyển đổi số trở thành áp lực hành chính

Phát biểu kết luận nội dung giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn của thành phố Hà Nội.

Ông Khải lưu ý, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà trước hết là vấn đề con người, nhận thức và quy trình. Thành phố cần tiếp tục phát triển những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm tạo động lực, khơi dậy sự chủ động của đội ngũ cán bộ và người dân, tránh để chuyển đổi số trở thành áp lực hành chính.

Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố Hà Nội hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu và minh chứng để có cơ sở đánh giá chính xác kết quả thực hiện, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương.

hó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải kết luận nội dung giám sát (Ảnh: Hồng Thái).

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định Hà Nội sẽ nghiêm túc tiếp thu, giải trình từng vấn đề, bổ sung các mô hình hay, cách làm hiệu quả và kiến nghị cụ thể.

Ông Dũng cũng mong muốn Đoàn giám sát tiếp tục chỉ rõ những hạn chế để thành phố có cơ sở khắc phục, hoàn thiện quá trình triển khai.

"Với nguồn lực, thể chế và nền tảng công nghệ đã được chuẩn bị, Hà Nội xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của Thủ đô", Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.