Hà Nội kiểm tra, xử lý những tồn tại có thể dẫn đến sự cố điện, cháy, nổ

Phần thi dập lửa tại Hội thi “Chữa cháy, cứu người, cứu tài sản” ở phường Hồng Hà, Hà Nội. Ảnh tư liệu - minh họa: Quốc Luỹ/TTXVN

Theo Kế hoạch số 436/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành, việc kiểm tra được triển khai theo từng nhóm đối tượng, ưu tiên những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Thành phố yêu cầu chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an và đơn vị điện lực kiểm tra thực tế, phát hiện và xử lý những tồn tại có thể dẫn đến sự cố điện, cháy, nổ.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ, nội dung kiểm tra tập trung vào thiết bị bảo vệ mạch điện, tình trạng sử dụng điện quá tải, hệ thống dây dẫn, các điểm đấu nối tạm thời và khu vực để xe, sạc xe điện. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc bố trí thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy, dấu hiệu phát nhiệt, chập điện và điều kiện an toàn tại các khu vực sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Ngoài các vị trí có nguy cơ cháy, nổ, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tình trạng kỹ thuật của thiết bị đóng cắt, hệ thống tiếp địa, chống sét, việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và hồ sơ quản lý theo quy định. Những khu vực ẩm ướt, có hóa chất hoặc chứa vật liệu dễ cháy được yêu cầu kiểm tra phù hợp với đặc điểm từng cơ sở.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu đến hết năm 2026, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng và những cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. UBND các xã, phường phải hoàn thành kiểm tra nhóm cơ sở ưu tiên này trước ngày 15/12/2026.

Từ quý I/2027, các địa phương tiếp tục rà soát, phân chia đối tượng thành từng đợt để kiểm tra theo mức độ nguy cơ. Ba nhóm được xác định gồm nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; các loại hình công trình, cơ sở khác. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành kiểm tra toàn bộ nhà ở, công trình và cơ sở sử dụng điện trên địa bàn.

UBND xã, phường chủ trì lập danh sách, thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra. Các đơn vị điện lực cử cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra an toàn điện, đánh giá tình trạng hệ thống, thiết bị và hướng dẫn biện pháp khắc phục. Lực lượng công an phối hợp kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, cung cấp thông tin về những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để địa phương ưu tiên xử lý.

Để tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, UBND thành phố yêu cầu các lực lượng phối hợp thống nhất kế hoạch, không tổ chức kiểm tra chồng chéo. Cơ sở thuộc diện kiểm tra phải được thông báo trước ít nhất 5 ngày để chuẩn bị hồ sơ và bố trí người làm việc. Hoạt động kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại địa điểm sử dụng điện.

Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác phải lập biên bản ghi rõ tình trạng an toàn hoặc không an toàn, các tồn tại, biện pháp khắc phục, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của cơ sở. Những trường hợp chưa khắc phục hoặc còn nguy cơ cao phải được tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra lại. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. Việc giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự theo quy định của pháp luật. Các trường hợp ngừng cấp điện phải được ghi nhận trong hồ sơ và theo dõi việc khôi phục cung cấp điện.

UBND thành phố giao Sở Công Thương hướng dẫn chuyên môn, ban hành biểu mẫu kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Công an thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trước ngày 15/12/2026, UBND các xã, phường phải báo cáo kết quả kiểm tra năm 2026 về Sở Công Thương, trong đó nêu rõ số cơ sở đã kiểm tra, số trường hợp có tồn tại về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, số cơ sở đã khắc phục và chưa khắc phục. Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/12/2026.

Thành phố yêu cầu lập danh sách riêng đối với những địa điểm chưa khắc phục vi phạm, xác định thời hạn và người chịu trách nhiệm để tiếp tục theo dõi, xử lý. Từ năm 2027, kết quả kiểm tra được tổng hợp định kỳ hằng quý, làm cơ sở đánh giá việc chấp hành quy định an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy tại từng địa bàn.