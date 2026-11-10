Hà Nội kiểm tra, xử lý điện toàn bộ công trình xây dựng trái phép năm 2026

Lực lượng chức năng xã Thanh Trì tập huấn an toàn cháy, nổ.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu thực hiện kiểm tra 100% nhà, công trình sử dụng điện, trong đó đến hết năm 2026 tập trung kiểm tra xử lý nhóm cơ sở xây dựng trái phép, cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm phòng cháy, chữa cháy. Từ quý I/2027, các địa phương rà soát, phân chia thành các đợt, các nhóm cơ sở có nguy cơ để tập trung kiểm tra trước.

Nội dung kiểm tra tập trung việc sử dụng điện đúng quy định, đúng mục đích được xác định theo mục đích sử dụng điện thực tế và hợp đồng mua bán điện. An toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, cần tập trung kiểm tra thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, khu vực để xe và sạc xe điện; đồng thời hướng dẫn khắc phục nguy cơ theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì, phối hợp các đơn vị điện lực và công an cơ sở để rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc diện kiểm tra trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp.

Kế hoạch kiểm tra cần được thống nhất, có phối hợp để cùng thực hiện với hoạt động kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của Công an Thành phố, ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm một đầu mối, xuyên suốt, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra. Việc kiểm tra phải thông báo trước cho cơ sở được kiểm tra ít nhất 5 ngày.

Thành phố lưu ý, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để áp dụng biện pháp xử lý theo quy định. Việc đề nghị, thực hiện giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ tiến hành khi đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự theo pháp luật về điện lực; ghi rõ trong hồ sơ kiểm tra và theo dõi việc khôi phục cung cấp điện.