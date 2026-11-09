Hà Nội: Kiểm tra, xử lý điểm trông giữ xe vi phạm quy định trên đường Hoàng Đạo Thúy

Ngày 9-11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại điểm trông giữ xe trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định điểm trông giữ xe trên phố Hoàng Đạo Thúy do Hợp tác xã Thành Công (có địa chỉ tại Hà Nội) quản lý. Theo giấy phép, hợp tác xã được sử dụng tạm thời một phần lòng đường ở một bên phố theo chiều xe chạy, thuộc đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương để trông giữ ô tô. Phần lòng đường được phép sử dụng dài 65m, rộng 2m, tổng diện tích 130m². Thời hạn sử dụng từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện hợp tác xã trông giữ phương tiện vượt phạm vi được cấp phép, sử dụng cả lòng đường và vỉa hè. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Thành Công về hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép. Đồng thời, tổ công tác yêu cầu hợp tác xã chấm dứt vi phạm, thu gọn khu vực trông giữ xe trong phạm vi 130m² lòng đường được cấp phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực trông giữ xe ở phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương.

Ô tô đỗ tràn ra đường, vượt quá phạm vi được cấp phép, gây cản trở giao thông.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Hoạt động trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè góp phần đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện trên đường phố. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải chấp hành nghiêm các điều kiện, phạm vi, diện tích và thời gian hoạt động; không tự ý mở rộng khu vực trông giữ, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với công an cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng môi trường giao thông thông thoáng, an toàn và thuận tiện cho người dân.