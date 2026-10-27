Hà Nội kiểm tra toàn diện xe hợp đồng đưa đón học sinh

Đại diện Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) công bố kế hoạch kiểm tra. Ảnh: Văn Huế

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra hoạt động của các đơn vị vận tải trên địa bàn 10 phường, gồm: Từ Liêm, Cầu Giấy, Phú Thượng, Nghĩa Đô, Phú Diễn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Tây Tựu, Thượng Cát, Yên Hòa, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Xuân Phương.

Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô, giấy phép kinh doanh vận tải, loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng, phù hiệu “xe hợp đồng” và việc niêm yết đầy đủ thông tin theo quy định.

Ông Lê Xuân Tiến, Phó Trưởng phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các phường và các đơn vị vận tải phối hợp rà soát, thống kê danh sách doanh nghiệp, trường học tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô hợp đồng. Các đội kiểm tra khu vực phối hợp với chính quyền địa phương và công an cấp xã để triển khai nhiệm vụ.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các trường học phối hợp kiểm tra điều kiện thực tế của phương tiện, người lái và việc bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động đưa đón học sinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ phát hiện, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.