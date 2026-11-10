Hà Nội kiểm tra nguy cơ cháy nổ tại nhà trọ, nhà nhiều căn hộ và nơi sạc xe điện

Rà soát kỹ nhà trọ, nhà nhiều căn hộ

Ngày 9.11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về kiểm tra an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa. Tuấn Đông

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai kiểm tra theo từng nhóm đối tượng, ưu tiên những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Trong năm 2026, các địa phương tập trung kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trái phép, cơ sở vi phạm trật tự xây dựng và cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành kiểm tra nhóm này trước ngày 15.12.2026.

Từ quý I.2027, việc kiểm tra được triển khai trên diện rộng, chia thành 3 nhóm gồm nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; các loại hình công trình, cơ sở khác. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành kiểm tra toàn bộ nhà ở, công trình và cơ sở sử dụng điện trên địa bàn.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, tình trạng câu mắc điện tạm thời, hệ thống dây dẫn, thiết bị đóng cắt và việc sử dụng điện đúng mục đích.

Các khu vực để xe, sạc xe điện cũng nằm trong diện kiểm tra trọng điểm. Cơ quan chức năng sẽ xem xét việc bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy; dấu hiệu phát nhiệt, chập điện, quá tải và việc sử dụng các thiết bị điện sinh nhiệt.

Kiểm tra cả nơi sạc xe điện

Theo kế hoạch, việc kiểm tra không chỉ tập trung vào thiết bị điện mà còn xem xét hệ thống tiếp địa, chống sét, tình trạng bảo dưỡng, sửa chữa và hồ sơ quản lý hệ thống điện. Những khu vực ẩm ướt, nơi chứa hóa chất hoặc vật liệu dễ cháy cũng được kiểm tra phù hợp với đặc điểm từng cơ sở.

UBND xã, phường chủ trì lập danh sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, phối hợp với đơn vị điện lực và lực lượng công an. Các đơn vị điện lực cử cán bộ chuyên môn đánh giá tình trạng hệ thống, thiết bị và hướng dẫn biện pháp khắc phục; lực lượng công an phối hợp kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Thành phố yêu cầu các lực lượng phối hợp, lồng ghép với hoạt động kiểm tra phòng cháy, chữa cháy định kỳ để tránh một cơ sở phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra có nội dung trùng lặp. Cơ sở thuộc diện kiểm tra phải được thông báo trước ít nhất 5 ngày và việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại địa điểm sử dụng điện.

Sau kiểm tra, đoàn công tác phải lập biên bản, xác định rõ tình trạng an toàn hoặc không an toàn, tồn tại, biện pháp khắc phục, thời hạn và trách nhiệm của cơ sở. Những trường hợp chưa khắc phục hoặc còn nguy cơ cao sẽ tiếp tục được theo dõi, đôn đốc và kiểm tra lại.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Với những trường hợp đủ căn cứ, việc giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ được thực hiện đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự pháp luật.

Đáng chú ý, từ năm 2027, kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp định kỳ hằng quý. Thành phố yêu cầu thống kê số cơ sở đã kiểm tra, số trường hợp còn tồn tại về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, số cơ sở đã khắc phục và chưa khắc phục để tiếp tục theo dõi, xử lý.

Việc kiểm tra diện rộng được Hà Nội xác định là một trong những giải pháp kiểm soát nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện, nhất là tại các loại hình nhà ở có mật độ người cao, không gian để xe tập trung và khu vực sạc xe điện. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu gắn kiểm tra an toàn điện với công tác phòng cháy, chữa cháy, hướng tới giảm nguy cơ sự cố ngay từ khâu sử dụng điện.