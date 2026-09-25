Hà Nội kiểm tra làm rõ phản ánh bữa ăn 'toàn tóp mỡ' tại trường tiểu học Quảng Bị 1

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại xã Quảng Bị. (Ảnh UBND xã Quảng Bị)

Liên quan vụ việc phụ huynh phản ánh cơm bán trú 'toàn tóp mỡ', ngày 24-9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1 và Trường mầm non Quảng Bị 2.

Đoàn kiểm tra do bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị chuyên môn của Thành phố.

Đoàn đã rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú và test nhanh một số mẫu thực phẩm, dụng cụ.

Tại Trường tiểu học Quảng Bị 1, mẫu rau cải thảo kiểm tra dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật có 1/1 mẫu đạt. Cả 4/4 thìa ăn được kiểm tra độ sạch đều đạt. UBND xã Quảng Bị không nêu cụ thể các mẫu chưa đạt.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến phản ánh của phụ huynh về món ăn phục vụ học sinh ngày 23/9 "toàn tóp mỡ". Theo đại diện nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn, thực đơn ngày 23-9 không có món tóp mỡ. Nguyên liệu sử dụng là thịt ba chỉ tươi, có nguồn gốc, xuất xứ và được kiểm tra khi tiếp nhận theo quy định.

Đại diện đơn vị cung cấp suất ăn trường này cam kết rà soát toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn; tăng cường kiểm soát nguyên liệu đầu vào và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu.

Bà Tô Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị, khẳng định UBND xã sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận liên quan; tăng cường kiểm tra từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu, kiểm thực đến vệ sinh và công khai thông tin.

Bà Trần Lưu Hoa đề nghị UBND xã Quảng Bị, các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp thực phẩm tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Đoàn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm bếp ăn một chiều, trang thiết bị phù hợp và các yêu cầu về y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đối với nhà trường, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong tổ chức bữa ăn bán trú. Đơn vị cung cấp thực phẩm được yêu cầu khắc phục các nội dung liên quan đến bếp ăn một chiều, cơ sở vật chất, nhân sự, tập huấn nghiệp vụ; xây dựng thực đơn đúng quy định và cập nhật hồ sơ trên hệ thống HanoiCheck.