Hà Nội: Kiểm tra an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại phường Hai Bà Trưng

Đoàn kiểm tra liên ngành đã trực tiếp thị sát điều kiện cơ sở vật chất, quy trình sơ chế, chế biến và phân chia suất ăn tại bếp ăn của hai trường học trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. Nội dung kiểm tra tập trung vào chuỗi mắt xích khép kín, bao gồm việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, kiểm tra hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm, hợp đồng cung ứng, chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu và việc cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Triển khai sơ chế nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Trưng Trắc. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là kiểm tra quy trình vận hành bếp ăn, đánh giá việc bố trí bếp theo nguyên tắc một chiều, điều kiện bảo quản thực phẩm khô, bảo quản lạnh, trang thiết bị dụng cụ chế biến và đồ dùng chia ăn cho học sinh.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đủ 24 giờ theo quy định, cũng như kiểm tra tình trạng sức khỏe, kiến thức và trang phục bảo hộ của nhân viên trực tiếp tham gia chế biến suất ăn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch bán trú, lựa chọn đối tác cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân và phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát tiếp nhận thực phẩm.

Bên cạnh việc ghi nhận những mặt tích cực, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế còn gặp phải tại bếp ăn nhà trường như thiếu sót trong sắp xếp kho, ghi chép sổ kiểm thực chưa đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ truy xuất trên hệ thống dữ liệu. Các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn, giải thích chi tiết các quy chuẩn kỹ thuật cho bộ phận quản lý bếp ăn và ban giám hiệu, giúp nhà trường nắm vững nguyên tắc, kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện các bước vận hành theo đúng quy định.

Sau khi kiểm tra thực địa, Đoàn đã làm việc với đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cùng các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận nỗ lực của phường trong việc phân công trách nhiệm giám sát, chỉ đạo các phường và trường học triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm học đường.

Kiểm tra sản phẩm lưu mẫu tại Trường Tiểu học - THCS Lương Yên. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của ban giám hiệu và trực tiếp là hiệu trưởng nhà trường trong việc bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú; tuyệt đối không để lỏng lẻo trong lựa chọn và giám sát đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm. UBND phường và các trường cần tiếp tục duy trì các đợt hậu kiểm, giám sát đột xuất, huy động sự tham gia giám sát độc lập của phụ huynh học sinh; kịp thời phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn để chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nếu phát sinh vi phạm nghiêm trọng.

Đại diện UBND phường Hai Bà Trưng và các nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, cam kết nhanh chóng rà soát toàn bộ hệ thống bán trú trên địa bàn, triển khai khắc phục triệt để các hạn chế theo đúng hướng dẫn của Đoàn, bảo đảm tối đa an toàn sức khỏe cho học sinh bước vào năm học mới.