Hà Nội: Kiểm tra an toàn điện, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trước ngày 15/12

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về kiểm tra an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra được triển khai theo từng nhóm đối tượng, ưu tiên những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao. Các trường hợp phát hiện vi phạm phải được yêu cầu khắc phục, xác định rõ thời hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Hoàn thành kiểm tra nhóm cơ sở nguy cơ cao trước ngày 15/12

Trong năm 2026, Hà Nội tập trung kiểm tra, xử lý 3 nhóm cơ sở gồm: Công trình xây dựng trái phép; cơ sở vi phạm trật tự xây dựng; cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc diện ưu tiên, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra được triển khai theo từng nhóm đối tượng, ưu tiên những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao. Ảnh: N. Mai

Từ quý I/2027, các địa phương tiếp tục triển khai kiểm tra trên diện rộng, căn cứ vào nguồn lực và mức độ nguy cơ của từng loại hình để bố trí các đợt kiểm tra phù hợp. Mục tiêu đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành kiểm tra 100% nhà ở, công trình và cơ sở sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Để thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Hà Nội chia đối tượng kiểm tra thành 3 nhóm: Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; các loại hình công trình, cơ sở khác.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng hệ thống dây dẫn, thiết bị đóng cắt, hệ thống tiếp địa, chống sét, việc đấu nối và sử dụng điện đúng mục đích. Những vị trí có nguy cơ mất an toàn như khu vực ẩm ướt, nơi chứa hóa chất, vật liệu dễ cháy cũng thuộc diện kiểm tra.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ và nhà trọ, đoàn kiểm tra sẽ chú trọng hệ thống bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, tình trạng câu mắc điện tạm thời, khu vực để xe và sạc xe điện. Đây là những nội dung được thành phố yêu cầu kiểm tra kỹ để phát hiện nguy cơ phát nhiệt, chập điện, cháy, nổ từ hệ thống và thiết bị điện trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng sẽ xem xét hồ sơ quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện và việc thực hiện những yêu cầu khắc phục đã được cơ quan có thẩm quyền đưa ra trước đó.

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch yêu cầu phối hợp hoạt động kiểm tra an toàn điện với công tác kiểm tra PCCC định kỳ, tránh để một cơ sở phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra có nội dung trùng lặp.

UBND thành phố yêu cầu việc kiểm tra phải đúng thẩm quyền, không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Các cơ sở phải được thông báo trước ít nhất 5 ngày để chuẩn bị hồ sơ, bố trí người làm việc với đoàn kiểm tra.

Có thể ngừng cung cấp điện đối với cơ sở vi phạm khi đủ căn cứ

Theo phân công của UBND thành phố, chính quyền xã, phường chịu trách nhiệm chủ trì kiểm tra tại địa bàn. Thành phần đoàn kiểm tra có đại diện chính quyền địa phương, lực lượng công an, cán bộ chuyên môn của đơn vị điện lực và các đơn vị liên quan.

Các đơn vị điện lực trực tiếp kiểm tra nội dung chuyên môn về an toàn điện, đánh giá tình trạng hệ thống, thiết bị và hướng dẫn biện pháp khắc phục. Lực lượng công an phối hợp kiểm tra điều kiện PCCC, cung cấp danh sách cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để địa phương lựa chọn đối tượng ưu tiên.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra phải lập biên bản, ghi rõ tình trạng an toàn hoặc không an toàn, những tồn tại được phát hiện, biện pháp xử lý, thời hạn khắc phục và trách nhiệm của cơ sở.

Đối với những nơi chưa khắc phục hoặc còn nguy cơ cao, UBND xã, phường phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra lại. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, đối với trường hợp đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định ngừng cung cấp điện theo đúng điều kiện, thẩm quyền và trình tự quy định tại Luật Thủ đô và pháp luật về điện lực.

Việc giảm hoặc ngừng cung cấp điện phải được ghi rõ trong hồ sơ kiểm tra, đồng thời theo dõi quá trình khắc phục vi phạm và khôi phục cung cấp điện theo quy định. Biện pháp này không được áp dụng tùy tiện hoặc vượt quá thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Công thương hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và đơn vị điện lực thực hiện kế hoạch; ban hành mẫu biên bản kiểm tra, biểu mẫu báo cáo để thống nhất triển khai.

Công an thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách các cơ sở nguy cơ cháy, nổ cao, kết quả kiểm tra PCCC trước đó; chỉ đạo công an cấp xã tham gia đoàn kiểm tra và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Về tiến độ, UBND các xã, phường phải gửi báo cáo kết quả kiểm tra năm 2026 về Sở Công thương trước ngày 15/12. Sở Công thương tổng hợp, đối chiếu với số liệu chuyên ngành PCCC của Công an thành phố và báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/12/2026.

Từ năm 2027, kết quả kiểm tra được tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng quý. Thành phố yêu cầu thống kê cụ thể số cơ sở đã kiểm tra, số trường hợp có tồn tại về an toàn điện, PCCC, số cơ sở đã khắc phục, chưa khắc phục và các trường hợp bị xử lý vi phạm.

Đối với những cơ sở chưa khắc phục, chính quyền địa phương phải lập danh sách riêng, xác định thời hạn và người chịu trách nhiệm để tiếp tục theo dõi, kiểm tra, xử lý theo quy định.