Hà Nội: Kiểm tra 554 lượt bệnh nhân điều trị nội trú hưởng BHYT, phát hiện 142 người không có mặt

Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ 15-10 đến 15-12-2026 (Ảnh minh họa)

96,48% dân số Thủ đô đã tham gia BHYT

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, hết 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã có 8.705.298 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 99,9% Kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,48% dân số toàn thành phố.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 69.254,5 tỷ đồng, tăng 31,54% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 79,26% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Trong công tác tổ chức khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Thành phố đã ký hợp đồng với 300 cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Công tác kiểm tra, giám định và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT được tăng cường.

Từ đầu năm đến nay, BHXH Thành phố đã kiểm tra 25 cơ sở khám, chữa bệnh theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đặc biệt, đã kiểm tra 554 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, phát hiện 142 bệnh nhân không có mặt tại bệnh viện. BHXH đã thông báo từ chối thanh toán đến các cơ sở khám, chữa bệnh và Sở Y tế.

BHXH Thành phố cũng thường xuyên phân tích dữ liệu, làm việc với các cơ sở có chi phí tăng cao để yêu cầu rà soát, chấn chỉnh những bất hợp lý trong chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và điều trị nội trú; phối hợp với Sở Y tế và Công an Thành phố triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, phòng ngừa gian lận BHYT. Tỷ lệ liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT đúng ngày đạt 89,2%...

Chỉ đạo về việc này, ông Nguyễn Ngọc Huyến, Giám đốc BHXH TP Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở phối hợp với các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát chi phí, nhất là chi phí thuốc, vật tư y tế; đẩy mạnh phân tích dữ liệu, kịp thời cảnh báo các trường hợp chi phí gia tăng bất thường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác giám định và quản lý dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền.

Song song với đó, các bệnh viện cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, y đức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Mở đợt cao điểm kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT và chậm đóng

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu tăng tốc nhiệm vụ cuối năm

Trong 2 tháng cuối năm, từ ngày 15-10 đến ngày 15-12-2026, BHXH TP Hà Nội triển khai đợt cao điểm thực hiện kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, kiểm tra các đơn vị chậm đóng BHXH và tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026.

Ở giai đoạn “nước rút” này, BHXH thành phố xác định trọng tâm là tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, kịp thời phát hiện và hạn chế các khoản chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; đồng thời triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Riêng trong công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH thành phố yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh bất hợp lý, không đúng quy định; tập trung giảm chi phí điều trị bình quân, ngày điều trị bình quân và tỷ lệ vào điều trị nội trú…

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến nhấn mạnh, việc triển khai đợt cao điểm là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện quyết tâm của BHXH thành phố trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Bên cạnh lĩnh vực BHYT, đối với công tác quản lý thu và phát triển người tham gia BHXH, trong đợt cao điểm cuối năm từ 15-10 đến 15-12-2026, BHXH Thành phố yêu cầu xác định rõ tình trạng chậm đóng, trốn đóng của các đơn vị sử dụng lao động; thực hiện phân loại, đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục phù hợp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc đã đạt trên 100% Hết 9 tháng đầu năm 2026, toàn Hà Nội có 2.746.197 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 48,28% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 101,19% Kế hoạch giao; có 152.686 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi; đạt 90,48% Kế hoạch. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong 9 tháng 2026, BHXH Thành phố giải quyết 447.711 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, cũng như kịp thời chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 608.542 người hưởng với số tiền 38.577 tỷ đồng. Tỷ lệ chi qua tài khoản cá nhân đạt 99,64%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, rút ngắn thời gian giao dịch, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong 9 tháng qua, BHXH Thành phố tiếp nhận 10.757.533 hồ sơ, giải quyết 10.553.302 hồ sơ, tỷ lệ chậm muộn là 0,35%...